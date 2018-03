Gestiones para superar anegamientos en manzanas del barrio Nueva Formosa

Compartir











Con cada lluvia que se produce, desde hace tiempo y sumada a la ocurrida el fin de semana, nuevamente los vecinos de las Manzanas 64 y 65- Sector A del Barrio La Nueva Formosa, ubicados en las calles 1º y 2º entre Pringles y Saavedra “vieron como sus casas se inundaban y nuevamente debieron levantar todos sus enseres para salvarlos del agua y así no perderlos ya que con mucho esfuerzo los han comprado en su momento”.

Desde la Defensoria del Pueblo se informó que Institucionalmente se tramita un expediente de ese sector de los vecinos contra el Ministerio de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la Provincia, el IPV y el Municipio de la Ciudad Capital.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, señaló que más allá de las competencias y jurisdicciones y si se debe o no incorporar a la Nueva Formosa al ejido municipal capitalino, lo que nosotros buscamos son soluciones concretas para la gente. Aquí puede ser o no importante que se amplíe el ejido urbano, pero los vecinos demandan respuestas concretas y no manifestaciones meramente políticas como las del Concejal Fabian Olivera, ya que por más que existan normas, “los vecinos vivan donde vivan, deben estar siempre protegidos”.

Es por esto que así como el IPV, mediante Actuación Nº 071/18 de fecha 28 de febrero del corriente año afirmo que: “la Municipalidad de Formosa es la encargada de planificar, desarrollar, ejecutar y mantener las obras que sean necesarias para el normal escurrimiento de las aguas pluviales de la totalidad del ejido urbano de la ciudad”. También es cierto que el Ing. Marcelo Ugelli y el Director de Obras Ing. Hector Enrique Daldovo, nos han informado que esas viviendas fueron ejecutadas por la Empresa BIODAR en el marco de la Licitación Privada Nº 2/12, cuyas manzanas están distribuidas en dos grupos de 22 viviendas cada una siendo todas de 2 dormitorios. Estas fueron entregadas en octubre del 2015 y la totalidad de las manzanas poseen un canal o cuneta perimetral que colecta el agua de lluvia provenientes de las parcelas y calles, estos a su vez descargan el líquido en canales secundarios que los derivan hacia los primarios hasta el receptor final. El Lote Rural 131 y 132 y el 70´% del Lote Rural 133 descargan las aguas de las lluvias a dos canales primarios ubicados en los laterales de la Av. Los Pumas, y estos los transportan hasta el Riacho El Pucú.

El sistema de desagüe pluvial se ve afectado en su funcionamiento por varios factores: proliferación de vegetación dentro de las cunetas y canales, interrupción total o parcial por obra de los vecinos para el acceso vehicular colocando caños de diámetros insuficientes o a profundidades incorrectas, realización de puentes de acceso que disminuyen el escurrimiento, todo esto sin autorización alguna.

Otro factor que influye en el anegamiento de grandes sectores- es la basura arrojada por los vecinos o personas ajenas que generan verdaderos micro basurales en los canales principales.

Es por lo antes citado que el IPV realiza en forma preventiva y permanente a través de empresas contratistas la limpieza de todo el sistema de desagües pluviales.

El Defensor del Pueblo señalo que la solución definitiva para el problema de las inundaciones de los vecinos del Barrio La Nueva Formosa, está en unproyecto de obra que incluye la construcción de un canal revestido sobre la Av. Los Pumas para recibir los caudales provenientes de los lotes 131, 132 y 133 , contando a la fecha con la “no objeción técnica” del Organismo de Contralor ; y a la espera del financiamiento correspondiente por parte del Gobierno Nacional a efectos de poder iniciarla. Entre tanto para paliar la situación el IPV se encuentra realizando tareas de desagües alternativos por medio de canales de dimensiones reducidas a los efectos de poder derivar las aguas directamente desde las zonas bajas del lote 132 hasta el Riacho El Pucú, esos canales servirían de complemento al actual sistema mientras se avanza en la aprobación del financiamiento y ejecución de la obra.

Actualmente se lleva adelante desde enero del corriente año la ejecución bajo la denominación: Pavimentación de Av. Los Pumas- Tramo 2: Ambas Manos de calle 11 a Av. Los Paraísos a ambas manos. Incluyendo Canal Central Revestido- Bº La Nueva Formosa- Licitación Publica Nº 34/16 siendo el plazo de ejecución prevista de 8 meses. También se avanza en trabajos de obras de zanjeo en el Lote Rural 132 en jurisdicción del Bº Sagrado Corazón de María, a fin de encauzar las aguas pluviales hacia el sector de descarga pertenecientes al Riacho El Pucú.

El Ombudsman Provincial, le solicito al Ministro de Planificación y al Administrador General del IPV, que intimen a la empresa constructora BIODAR S.R.L, a dar una respuesta por el mal funcionamiento de los desagües de las viviendas ya que aparentemente algunas habrían sido construidas en zonas muy bajas y en caso de que la misma no responda, se le apliquen las multas y sanciones correspondientes; mas allá del trabajo coordinado que se viene haciendo siempre entre los estamentos del Gobierno Provincial y el Municipio Capitalino para auxiliar a los vecinos que sufren las inundaciones de sus viviendas en los sectores antes mencionados y sin fijarse si están dentro o fuera del ejido urbano.