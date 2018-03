Docentes celebran mejoras salariales que dispuso el gobernador Insfran

Compartir











El secretario general de la Agremiación del Docente Formoseño (ADF), Luis Branchi, ponderó las mejoras salariales que el estado provincial dispuso para el sector de la docencia formoseña, recomposición sobre la cual destaco se estuvo dialogando en las últimas semanas en el marco de una mesa de consenso entre estado y sindicatos.

“Este aumento muy importante es el resultado de un tiempo de charlas y negociaciones, lo que de muestra que el dialogo y la concertación es un camino que siempre beneficia al trabajador”, expuso.

Indico que en el tiempo de conversaciones no se obvio el “contexto nacional y lo que se estaba ofreciendo en otras provincias, no hay que olvidar el techo del 15% impuesto por el gobierno nacional a muchos estados del interior que son dependientes dado su estado de fragilidad. Este aumento del 20% está entre los mejores, tomando por ejemplo que Misiones cerró con un 15%, Salta un 15% en cuatro tramos, San Juan y Tucumán en un 17% en dos tramos, después se rechazaron ofrecimientos que por lo bajo son una barbaridad”.

Indico que esta mejora provincial “beneficia a todos los docentes, y de manera automática cuando se aumenta el valor punto índice alcanza a los jubilados. Cada cargo docente tiene una cantidad diferente de punto índice, o sea que el incremento de cada punto hace que la escala se mantenga y los derechos de los trabajadores sostenibles”.

Significo que “un docente que recién se inicia tiene garantizado $11400, y al aumentar el punto índice mejora conceptos como condiciones laborales, antigüedad y otros ítems”.

“Hay una decisión nacional de no llamar al dialogo, por un decreto derogaron una ley y no llaman mas a paritarias”, afirmo Branchi, para exponer que “desde Ctera vamos al paro los dos primeros días de clases para decirle al gobierno nacional: Señores ustedes que son los administradores de la mayor parte de los impuestos del país no pueden dejar de lado la educación argentina y mirar solo a los poderosos”. Amplio afirmando que “hay que parar y decirle al gobierno nacional no se puede seguir avanzando sobre los chicos. Se es posible seguir eliminando programas que beneficiaban a los alumnos”.

No cercenar derechos

Expuso que compartido en un todo con el mandatario formoseño su opinión respecto a estar en contra de la “visión nacional de cercenar derechos laborales a los docentes”, aplaudiendo la medida de destinar recursos locales a sostener valores de diferentes componentes salariales del sector que fueron “cercenados”.

Elogio la decisión del gobernador Gildo Insfrán en la Cámara de Diputados, marco en el que el titular del PEP anunció que en Formosa el Fondo Compensador se destinará íntegramente para el pago de salarios docentes.

Comenzó explicando el dirigente gremial que “hasta el 2016 el Fondo Compensador era un importe que el Gobierno Nacional, en virtud a la Ley de Financiamiento Educativo y los acuerdos paritarios que hicimos, aportaba a las provincias que no llegaban a el piso del salario docente”.

Precisó que “esto era una suma fija, pagada por cargo, y desde el año pasado ellos como Gobierno Nacional dijeron que ya no hacía falta y que no era tan importante y lo redujeron un 25%. Este año lo redujeron otro 25%, llegando ya a un 50%. Esto representa unos 60 millones de pesos menos para Formosa”, denunció.

“El porcentaje del año pasado ya lo cubrió la provincia y en este 2018, de acuerdo a lo que informó en su discurso el gobernador Insfrán, garantizó a los docentes que se va a seguir cobrando el Fondo Compensador y con el criterio con el cual lo habíamos acordado”, destacó Branchi.

Marcó en ese sentido que “en todo hay una enorme diferencia entre el discurso del Gobernador de Formosa y los del presidente de la Nación Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal”, sobre todo “en la importancia que el Gobierno de la provincia le da a la educación y al trabajador docente”.

Asimismo, explicó que “en la distribución del ingreso per cápita del país, el porcentaje más alto por persona del PBI es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y mucho más ahora que se ha cuantificado. Y el que menos ingresos per cápita del país tiene es Formosa. Así que no pueden decir que a Formosa no le dieron porque no necesita”.

“Si miramos lo que prometía Macri en la campaña, no cumplió nada. Y doy un sólo ejemplo: dijo que iba a sacar el Impuesto a las Ganancias, no sólo que no lo hizo, sino que lo aumentó y hoy el doble de los trabajadores lo pagan. Esto es un análisis real de cómo están las cosas, no es una cuestión partidaria”, criticó.

Finalmente informó que “tenemos el congreso de CTERA donde se va a determinar el plan de acción. En realidad debía hacerse el día 28 de febrero, pero lo prorrogamos hasta este viernes 2 de marzo para darle la oportunidad al Gobierno Nacional de que llame a paritarias. Que nos llame como dice la ley y no como lo modificaron con un simple decreto, quitándole validez a las paritarias”.

“Nosotros queremos defender la educación del pueblo argentino. No hacer paros ni movilizaciones, queremos que los programas como el FINES no se terminen, que el PROGRESAR vuelva a ser un programa y no una beca que beneficia a unos pocos. Si llegamos a la instancia de convocar un paro, les decimos a los alumnos y a sus padres que no es en su contra, sino contra una política que de a poco le va quitando políticas educativas a nuestros hijos”, cerró.