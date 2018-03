Intiman a Nación “dejar de frenar los fondos para finalizar el Centro de Medicina Nuclear”

Compartir











En atención a lo reflejado en el mensaje del gobernador, Gildo Insfran en la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados, desde la Defensoria del Pueblo de la Provincia, se consideró como injustificable y discriminatorio que el Gobierno Nacional desde el año 2016 no permita que se concluya de una vez por todas el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner” al no cumplir con los aportes necesarios para el mismo, el cual se encuentra en un 77% de avance y habiéndose adquirido la totalidad de los equipamientos por un monto cercano a los 100 millones de dólares y capacitado a los recursos humanos que allí se desempeñaran oportunamente.

Desde el Organismo de la Constitución, se recordó que “este Centro de Medicina Nuclear vinculado al Hospital de Alta Complejidad, fue concebido para dar una solución integral de excelencia y con tecnología de última generación para la atención de pacientes oncológicos no solo de Formosa sino de todo el NEA y NOA”. La superficie de aproximadamente 9 mil metros cuadrados con el equipamiento suficiente podría entre otras cosas estar produciendo trazadores usados en oncología, como el FDG o Glucosa marcada con Flúor- 18, para uso propio en el hospital y para ser distribuido a los hospitales de todo el Norte Argentino. En el área de radioterapia el 50% de los nuevos casos de cáncer diagnosticados son tratados justamente con este método o combinado con cirugía y quimioterapia, “actualmente los formoseños deben viajar a otros lugares del país para hacerse los mismos cuando podrían evitarse los costosos traslados, el sufrimiento de la persona y de las familias”.

Es que los aportes de la medicina nuclear a la salud publica siempre estuvieron en los Institutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e Institucionalmente entendemos que la evaluación de tratamientos y la utilización de este tipo de medicina es esencial cuando nos ponemos a pensar que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por tumores en mujeres de entre 45 y 60 años de edad y todo ello,además de la realización de estudios como los cardiológicos con amonio que actualmente se realizan en centros de medicina nuclear en la provincia de Mendoza, en la ciudad de Bariloche, podría estar dando salud, respuestas y soluciones a miles de formoseños y argentinos del Norte Grande que deben tratarse desesperadamente fuera de sus domicilios”.

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señalo que “ante esta situación irresponsable e imprudente, algunos medios de prensa entienden que todo esto se circunscribe a una cuestión meramente política de trasladar responsabilidades de la provincia a la nación y viceversa”, y no es así, pues se le miente a la gente y por ello entendemos que siendo la salud publica un derecho humano esencial con el cual no se puede estar especulando o enmarañando como sí lo hace el ministro de Energía y Minería de Nación, Juan José Aranguren, lo hemos intimado para que en el plazo de 15 días justifique documentadamente la negativa a continuar con el financiamiento del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Formosa”. Incluso advirtió que “en caso de silencio o de obtenerse una respuesta evasiva, acudiremos a la Justicia Federal Competente para que el Estado Nacional deje de neutralizar este proyecto que ya debería estar funcionando en beneficio de todos los argentinos que viven en el Norte Grande y especialmente para los formoseños”.

En esta misma línea de razonamiento el Defensor del Pueblo denuncio que “no se puede pretender privatizar la salud, la educación y la ciencia y menos aun efectuar los recortes presupuestarios groseros que se le están haciendo a la Comisión Nacional de Energía Atómica, puesto que el Estado Nacional no se puede oponer a que la población de Formosa y del NEA y NOA no acceda a los beneficios de la tecnológica aplicada a la salud pública, y la xenofobia hacia los científicos es algo que no toleraremos y para ello esperamos contar no solamente con el apoyo de todos los ciudadanos, sino también con la rapidez de la justicia para que cesen los abusos y caprichos, de modo tal que el Ministerio de energía deje de darle la espalda a la salud pública de Formosa”.