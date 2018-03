Elogian discurso del gobernador Insfrán en Diputados

Compartir











El jefe del bloque de diputados del PJ, Agustín Samaniego, hizo referencia al mansaje del gobernador Gildo Insfran en el marco del tradicional acto de apertura de las sesiones legislativas.

Revelo que “exhibió con una claridad contundente que no estamos yendo por un buen camino y que si no cambia la economía nacional las circunstancias serán peores, y no solo para Formosa sino para todas las provincias”.

Agregó que “el doctor Insfran demostró con números la discriminación de Nación hacia la provincia. Se ve en las obras paralizadas y sobre todo que en dos años el gobierno nacional no ha licitado una sola obra estratégica para nuestra provincia”.

Subrayó que pese al contexto complejo “Formosa continúa apostando al desarrollo con fondos provinciales.

La diputada provincial del PJ Otilia Morales destacó el discurso que el gobernador Gildo Insfrán brindó este jueves 1° de marzo ante la Legislatura Provincial, calificándolo de “esperanzador”, subrayando que “los números de la provincia hace muchos años que dan superávit”.

“Para nosotros y el pueblo de Formosa, el discurso del gobernador Insfrán es esperanzador. Es un hombre optimista que transmite ese optimismo a todo su pueblo desde hace mucho tiempo”, resaltó la legisladora.

“Ése es uno de los motivos por los cuales el pueblo de Formosa no está sintiendo cómo se está dando esta crisis a nivel nacional, sobre todo en las grandes provincias que son las que han aportado más votos a este presidente”, indicó.

Advirtió que “lamentablemente, la situación de nuestro país es muy triste, Formosa lo está sintiendo en lo que hace a las obras públicas, donde se están haciendo en forma más lenta todas las obras que se han firmado a nivel nacional en la gestión anterior. Pero todo lo que sea con aportes del Tesoro Provincial el gobernador Insfrán ha dicho y ha prometido que lo va a seguir haciendo”, finalizó la diputada.