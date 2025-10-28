Este miércoles 29 cobrarán sus pensiones los beneficiarios del IPS

Compartir

El administrador del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa, confirmó a esta Agencia de Noticias Formosa que el próximo miércoles 29 de octubre, en jornada única, percibirán sus pensiones los beneficiarios del organismo que incluirá el 10% de aumento otorgado por el Gobierno provincial.

“Felizmente, como tiene acostumbrado el Gobierno de Formosa, generalmente el último día del mes o el primer día del mes siguiente se pagan los beneficios a todos los empleados públicos y en este caso los del IPS también cobran en esos términos”, destacó.

Asimismo, el funcionario precisó que, actualmente, esta ayuda social llega a un valor de 294 mil pesos y comparó con la jubilación mínima nacional que son 300 mil pesos, exceptuando el bono extraordinario.

A su vez, señaló que son 10.287 son los beneficiarios que reciben esta pensión en toda la provincia y aclaró que, además, estas personas son contenidas con el trabajo que realizan en las Casas de la Solidaridad donde, también, se atiende a afiliados del PAMI que están en situación de vulnerabilidad con desayunos, almuerzos y viandas.

“Y lo más importante, la contención que existe en acompañarlos y todos los programas inherentes que hacen que ese adulto mayor tenga un proceso de vida distinto, donde la calidad de vida, que es lo que a nosotros nos importa, realmente se va fortaleciendo y por supuesto la vejez activa es prácticamente un hecho concreto que se desarrolla todos los días”, concluyó.