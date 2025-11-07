Formosa registró un notable crecimiento en los Empleos Registrados y Salarios Reales en la construcción

Compartir

Desde la Consultora POLITIKÉ explicaron que al analizar los puestos de trabajo registrados en la construcción en el mes de agosto del 2025 pudieron observar que la provincia de Formosa tuvo un crecimiento del 52,70% en su comparación interanual. Ubicándose de esta forma como la jurisdicción de mayor crecimiento en el país, sumando así más de 1.225 nuevos puestos de trabajos en el sector. Remarcaron que es evidente cómo la decisión política de mantener la obra pública, financiada con fondos provinciales, repercute de manera positiva en la calidad de vida de nuestra población. “Estas acciones no solo generan empleo y dinamizan la economía local, sino que también aseguran el acceso a infraestructuras esenciales, mejorando la vida de todos los formoseños”, aseguraron.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IERIC.

Por otra parte, al observar los salarios reales acumulados en Argentina en el sector de la Construcción se puede apreciar que la provincia de Formosa tuvo un crecimiento del salario real acumulado en el sector del 18,40% para agosto del 2025, siendo de esta forma Formosa la jurisdicción con los salarios de mayor crecimiento del país en el sector de la construcción.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IERIC.

Inscripciones iniciales de Autos

En otro ámbito, reflejaron que en el mes de octubre del 2.025 las inscripciones iniciales de autos en Formosa aumentaron un 32,3% en su comparación con el mismo mes del año anterior, siendo de esta manera la primera provincia que mayor crecimiento interanual experimentó en el NEA, segunda del Norte Grande y quinta del país. Por otro lado, al observar las transferencias de autos en Formosa en el mes de octubre se pudo apreciar que hubo un crecimiento del 10,1% en su comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo la segunda provincia del Norte Grande de mayor crecimiento.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la DNRPA.