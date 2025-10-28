Orrabalis: “Los formoseños le dieron un respaldo rotundo en las urnas al Modelo Formoseño”

Compartir

Por ello, Camilo Orrabalis, candidato suplente a diputado nacional del Frente de la Victoria (FdV), agradeció al pueblo formoseño por el respaldo en las urnas al Modelo Formoseño y al gobernador Gildo Insfrán.

“El pueblo formoseño, una vez más, demostró que está del lado del Modelo Formoseño, de sus candidatos y de nuestro conductor, que fueron respaldados con más del 58% de los electores, superando en 22 puntos a la segunda fuerza”, manifestó en declaraciones recogidas por AGENFOR.

Según destacó, “esto demuestra que tenemos un pueblo esclarecido que supo elegir” y sigue demostrando que “es siempre fiel al Modelo Formoseño y a las políticas que se llevan adelante”, remarcando que por ello “también fue este contundente triunfo” en los comicios del domingo.

Subrayó que “estamos realmente agradecidos con todos los formoseños y las formoseñas por este respaldo rotundo”.

Consultado sobre el candidato de La Libertad Avanza (LLA) Atilio Basualdo, fustigó: “No sé qué festejaba, porque hay que recordarle que su partido sacó 22 puntos menos” que la lista del Partido Justicialista (PJ). “Quedó muy lejos en cuanto al porcentaje de votos”, reprobó.

No obstante, enfatizó que “nosotros siempre estamos mirando hacia adelante, con nuestro modelo para seguir construyendo en paz” y reafirmó que “vamos a continuar trabajando como lo venimos haciendo con nuestro conductor, el gobernador Insfrán, que nos tiene acostumbrados a avanzar por el camino de unidad en Formosa”.

“A pesar de esta crisis nacional, vamos a seguir, con una velocidad menor, pero como dice el Gobernador, Formosa siempre va a ir para adelante de la mano del Modelo Formoseño y de nuestro gran conductor”, robusteció.