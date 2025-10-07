Educación lanzó “Las escuelas cantan a la Navidad” edición 2025

Compartir

Este martes 7 de octubre, desde las 9:30 horas, en el Galpón C del Paseo Costanero, el Ministerio de Cultura y Educación de Formosa realizó el lanzamiento de “Las escuelas cantan a la Navidad” edición 2025.

Al respecto, la responsable del Programa Provincial de Coros Escolares, la profesora Griselda Paredes, explicó que esta propuesta iniciará con “la parte organizativa” y, para Formosa Capital, la inscripción será desde este miércoles 8 hasta el próximo 15 de octubre.

“Nosotros vamos a estar recibiendo la información de las escuelas que van a participar en el caso de Formosa Capital”, sostuvo.

Asimismo, la funcionaria confirmó que el 5 de diciembre será la fecha donde todas las escuelas de la capital llevarán a cabo la actividad.

Además, también el miércoles 8, realizarán una reunión organizativa, de manera virtual, con las delegaciones del interior.

“Cada localidad va a poner una fecha y se van a reunir las escuelas para entonar los villancicos. Este evento es como hacer la presentación e invitar a las escuelas a que se inscriban las que quieran participar”, indicó.

Y aclaró que “están invitados todos los niveles y modalidades”.

Paredes, también, recordó la experiencia del año pasado a la que consideró “masiva” porque participaron más de dos mil estudiantes sólo de Formosa Capital, al mismo tiempo que destacó el acompañamiento de las familias.

“Es una actividad donde asisten mamá, papá, los abuelos, los tíos. Es masivo. Así que contentos, muy felices porque participan los niños también los jóvenes, los estudiantes, porque tenemos nivel superior, educación permanente, escuela especial, escuela hospitalaria”, precisó.

En cuanto al repertorio, la referente dijo que se selecciona desde el Programa y “está en una tonalidad que todos pueden cantar”.

“En esta edición 2025, vamos a hacer un cancionero latinoamericano, de Bolivia, Venezuela, Perú, Argentina también, por supuesto. Así que van a estar muy lindas las canciones”, anticipó.

Por último, aseguró que “ya estamos preparándonos para ese momento donde renovamos las esperanzas, hablamos con los estudiantes de un tiempo nuevo, donde tenemos que preparar nuestros corazones para un momento donde los cristianos reflexionamos sobre lo que hicimos en el año,”.

“Es una hermosa oportunidad para hablar de esperanza, de paz, de amor, tratar esto desde las escuelas porque nosotros estamos formando personas”, cerró.