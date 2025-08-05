La Secretaría de la Mujer continúa fortaleciendo acciones para combatir las violencias

Compartir

En diálogo con AGENFOR, la licenciada Patricia Hermosilla, secretaria de la Mujer, valoró el trabajo que lleva adelante su cartera, por decisión política del Gobernador, a pesar de que en el orden nacional “vienen cercenando derechos desde el instante mismo en que asumieron la Presidencia”.

Consideró, entonces, que no sólo se “ufanan de retirar derechos” sino también de “desintegrar espacios destinados a las mujeres” como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades; sin embargo, aseguró, “acá en Formosa, nuestro Gobernador decide continuar fortaleciendo estos derechos, sosteniendo la institucionalidad”.

En ese marco, indicó la funcionaria, la Secretaría de la Mujer trabaja de forma mancomunada con otros organismos del Estado provincial porque “tenemos que recordar que, ante problemáticas complejas, como por ejemplo las violencias, las respuestas siempre son integrales e integradas”.

“Entonces nosotros no operamos como un organismo aislado de otros, sino más bien nos sumamos y fortalecemos y, por supuesto, que continuamos trabajando en pos de las mujeres formoseñas”, manifestó.

De esta manera, uno de los ejes fundamentales con los que accionan es el abordaje situado que significa “el acompañamiento personalizado a las personas que están atravesando una situación de violencia a lo largo y a lo ancho de todo el territorio provincial”, para lo que realizan entrevistas personalizadas en distintas localidades.

Y, por otra, trabajan en el fortalecimiento territorial que “son acciones focalizadas en ciertas localidades fortaleciendo, justamente, cuestiones que tienen que ver con trabajos que ya vienen realizando otros organismos, como el caso del Ministerio de la Comunidad”.

Es así que concretan espacios de encuentro para la comunidad organizada desde una perspectiva de género donde abordan temáticas como “el cuidado de la mujer, el cuidado de los suyos, de su ambiente, de sus espacios, y poder, desde ahí también, motivar iniciativas para darle continuidad”.

Asimismo, Hermosilla señaló que también están presentes en el nuevo Centro Comunitario del barrio Nueva Formosa los lunes, miércoles y viernes de 7 a 13 horas, “con un espacio de escucha activa, atención, asesoramiento, y brindando el abordaje específico que tiene que ver con las violencias”.

También cuentan con otros dispositivos descentralizados en la ciudad capital que, “no es otra cosa que la Secretaría de la Mujer, en otros espacios que no es en el lugar céntrico donde habitualmente estamos de lunes a viernes, de 7 a 13 y de 16 a 20 horas”.

“Aino también que procuramos buscar otros espacios donde poder encontrarnos con esas personas que precisan asistencia, abordaje, acompañamiento y sostenimiento ante situaciones de violencia de género. Entonces, nos encontramos cada 15 días en el espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO) del Eva Perón, que es un trabajo y un abordaje articulado que hacemos cada organismo brindando sus prestaciones y sus competencias”, resaltó.

Además, están en el espacio ECO del ex Lote 111, barrio Fray Salvador Gurrieri y, anticipó la Secretaria, “estamos prontamente por habilitar otro dispositivo en el barrio San José Obrero, en el espacio ECO recientemente inaugurado por nuestro Gobernador”.

Por último, reflexionó en que “esa mirada empática de ponernos en el lugar del otro, es lo que hoy está faltando bastante en el orden nacional”, pero, celebró, que “acá somos el reflejo de lo que es nuestro Gobernador, en cuanto a decisión, acción y políticas públicas”.

“Así que ese reflejo a nosotros nos invita a ser empáticos, a estar cerca siempre de las personas con quienes trabajamos diariamente, a no perder de vista que es imprescindible el fortalecimiento de la comunidad, de trabajar con la gente en los barrios, no desde una oficina, sino estar ahí presente, sumar esfuerzos, no trabajar de forma compartimentada y sesgada, porque la persona es una sola y por eso es que las respuestas tienen que ser integrales”, cerró.