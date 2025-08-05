“Tenemos empresas a un paso de exportar sus productos” señaló Vergara

Compartir

El director de Industria, Hidrocarburos y Minería Darío Martín Vergara se refirió a las Rondas de Negocios organizadas por la Unión Industrial Paraguaya en el marco de la Feria Empresarial Paraguaya que se realizará del 20 al 22 de Agosto en Asunción, a las que fueron invitadas empresas locales.

Señaló que puntualmente hay una invitación concreta a participar a empresarios de los rubros químico, forestal, textil, de la construcción y afines, que permitirían fortalecer los vínculos comerciales con el vecino país, ya existentes.

En ese sentido precisó en contacto con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “varias empresas hace tres años han iniciado una agenda de exportación, que no es tan fácil” y comentó que como Gobierno provincial se prestó colaboración con financiamiento, gestiones y vínculos.

Reveló asimismo que “actualmente ya tenemos empresas a un paso de estar exportando cierto tipo de productos y también tenemos muchas empresas que están importando y por sobre todo importando bienes de capital para ampliar la capacidad de producción”.

Dijo que pueden mencionarse al menos cinco casos de máquinas, equipos y líneas completas de producción que ya fueron instaladas y puestas en marcha en la provincia.

Al profundizar en las empresas que podrían exportar sus productos mencionó FEDHEC SA, dedicada a la producción de alimentos balanceados y suplementos nutricionales para el sector agropecuario con base en El Colorado, al señalar que trabajan con Paraguay y su sector ganadero, restando poco tiempo para la exportación.

“Están esperando ciertas autorizaciones de productos, tienen la estructura en el negocio montado también en Paraguay” enfatizó.

Mencionó que la otra empresa es Cloronor, radicada en el Parque Industrial, con producción de alta calidad para el tratamiento del agua.

“Significa seguir fortaleciendo el agregado de valor local verdaderamente eso motiva la ampliación de la capacidad productiva, motiva la generación de fuentes de trabajo, motiva que el empleo se siga fortaleciendo. Eso para todo el entramado productivo es muy importante” expresó Vergara.