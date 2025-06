Román en Buena Vista: “En Formosa el Estado no se retira, sino que abraza, sostiene, construye y educa”

Compartir

En el marco de la inauguración de la EPEP N°339 en Buena Vista, encabezada por el gobernador Insfrán quien, de esta manera, alcanzó la obra educativa N°1534 de su gestión, el diputado provincial, Jorge Román, ofició como uno de los oradores principales de la jornada

Al tomar la palabra, recordó cómo fue la construcción del primer edificio escolar y puso en valor a todos los pobladores que tuvieron esa responsabilidad, al mismo tiempo que detalló: “Era todo de techo y pared de palma, piso de tierra, las puertas pedazos de algarrobo”.

“Creo que esta es una manera de honrar a aquellos pioneros, esta majestuosa obra, así que gracias a Gildo, gracias al Modelo podemos tener esto que dignifica realmente al pueblo y va a ser muy provechoso para todos nuestros alumnos”, indicó.

Y agregó: “Es para mí también, al igual que los que estuvieron precediéndome, un inmenso honor estar hoy aquí en esta comunidad llena de historia, de lucha y de esperanzas. Estamos reunidos no solamente para cortar una cinta o inaugurar un edificio, estamos aquí para reafirmar un rumbo, una forma de entender la política, la justicia, la educación y el futuro”.

En ese sentido, el legislador aseguró que esta escuela no es “sólo una construcción material” sino, además, “la expresión más clara de un pueblo que elige día a día no rendirse, no resignarse, no olvidarse de nadie”.

“Porque si algo define al Modelo Formoseño que lidera nuestro gobernador Gildo Insfrán y lo decimos con profundo orgullo, es su decisión indeclinable de hacer de la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad, el corazón de su proyecto político”, aseguró; al mismo tiempo que aclaró: “No como un discurso vacío ni como una consigna electoral, sino como una realidad concreta, palpable, visible en cada rincón del territorio”.

No hay modelo sin educación

De esta manera, consideró que este modelo de provincia no se puede concebir sin su sistema educativo ni el futuro de Formosa se puede construir sin él, ya que “la escuela es el lugar donde un niño aprende a volar sin despegar los pies del suelo”.

“Mientras en otros lugares se piensa la educación como un gasto, como una carga, como algo que debe ajustarse o privatizarse, en Formosa elegimos pensarla como lo que es: un derecho humano esencial y la herramienta más poderosa de transformación social”, resaltó.

Por ello, sostuvo Román, en este “presente difícil” a nivel nacional, donde “el Estado es atacado y los derechos son puestos en dudas”, ratificó que, en Formosa, “el Estado no se retira, el Estado abraza, sostiene, construye y educa”.

“Y lo hace con hechos, con esta nueva escuela alcanzamos a construir las 1534 edificios escolares en estos años, escuelas rurales, urbanas, jardines infantes, escuelas técnicas, escuelas bilingües, secundarias, institutos superiores, escuelas donde antes había monte, abandono o silencio, escuelas que nacen donde el mercado jamás llegó porque donde otros ven distancia, nosotros vemos dignidad, donde otros ven gastos, nosotros vemos inversión, donde otros levantan muros, nosotros abrimos puertas”, expuso.

Y añadió: “Pero no alcanza con construir paredes si no se construye también comunidad, por eso se institucionalizaron más de 20 mil docentes en toda la provincia, son mujeres y hombres que hoy cuentan con estabilidad, respeto, arraigo, y que cada día siembra futuro de sus aulas y a ellos los acompañamos con formación permanente, con capacitación constante, con trabajo silencioso pero valioso del Instituto Pedagógico Provincial que permite que nuestras y nuestros maestros estén actualizados, preparados y acompañados para los desafíos de este siglo”.

Construir soberanía

Asimismo, el Diputado valoró la conectividad en la provincia a través del tendido de fibra óptica con el que “llegamos con internet a los lugares más alejados donde el mercado descarta”, porque “para nosotros no hay ciudadano de primera ni de segunda, todos y todas tienen derecho a aprender, a conectarse, a conocer, a soñar”.

“Esta decisión estratégica también se refleja en la creación del polo científico, tecnológico y de innovación donde confluye el organismo como el INTI, el INTA, la Futura Universidad Tecnológica y empresas precisamente de base tecnológica”, señaló.

Y profundizó: “Allí no sólo se investiga, se construye soberanía, se defiende el conocimiento como bien común, se produce dignidad con la ciencia nacional y popular y ese proceso de integración encuentra su punto más alto en la universidad provincial de Laguna Blanca, por primera vez miles de jóvenes formoseños que no pueden estudiar carreras estratégicas como ciencia de la salud, de la producción, del ambiente y turismo, sin tener que emigrar, sin dejar sus hogares, sin desgarrarse entre el sueño y la distancia”.

Realidad, no relato

Por último, Román reflexionó que, “en tiempos de individualismo feroz y discurso lleno de odio, educar es un acto de ternura colectiva, enseñar es abrazar, educar es mirar a cada niño como si fuera el hijo de todos”.

“Donde hay un maestro con vocación, hay patria que resiste. Sabemos lo que ocurre cuando se desfinancia la educación, cuando se degrada al docente, cuando se convierte a los estudiantes en clientes, lo hemos visto, lo hemos vivido y lo estamos sufriendo”, manifestó.

Y ratificó: “Aquí no hay relato, aquí hay realidad, aquí hay comunidad organizada, justicia social, soberanía pedagógica y federalismo auténtico. Hoy no sólo abrimos una escuela, renovamos un compromiso con cada estudiante que cruza esa puerta, renace nuestra esperanza”.

Al concluir, se refirió a la próxima contienda electoral del 29 de junio y la catalogó como “una oportunidad clara de defender este destino común que nos pertenece, que abraza a los humildes, que garantiza derechos y que cree en el futuro de su pueblo”.

“Entonces, boleta azul completa, como aclaró nuestro conductor, el doctor Insfrán, nosotros no elegimos personas, elegimos proyectos, elegimos modelos, se trata de seguir eligiendo inclusión, dignidad, equidad, igualdad, justicia social, se trata de decirle sí a este sueño colectivo que es el Modelo Formoseño”, cerró.