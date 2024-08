Inició el cursado del segundo cuatrimestre de las carreras del Instituto Politécnico de Formosa 

Compartir

En ese marco, el ministro de Cultura y Educación de la provincia, el ingeniero Julio Aráoz, expresó que “ver a tantos estudiantes jóvenes en el lugar nos llena de satisfacción, porque es el resultado de muchas horas de trabajo previo y del esfuerzo de un gran equipo que ha podido cumplir con un objetivo que nos fijó el gobernador (Gildo Insfrán): crear este ámbito educativo en momentos muy difíciles”.

Además, acentuó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “Formosa es una provincia joven que requiere incorporar conocimiento a las actividades productivas para poder acelerar los procesos de desarrollos con inclusión” y aseguró que “es perfectamente posible con un sistema educativo de calidad, sólido, en el que se está trabajando y el cual nos regala la satisfacción enorme de ver jóvenes con vocaciones en la formación técnica”.

Además, realzó que el Estado provincial haya diseñado todo un sistema exclusivo para garantizar que los estudiantes del Instituto puedan llegar a él y cursar, valorando “el servicio de transporte que los traslada desde el centro de la ciudad hasta el Polo, como así también todo lo que incluye a la alimentación y a los elementos tecnológicos, como las notebooks que les entregan para asegurarles que cuentan con las herramientas de estudios”.

“Todo esto es presencia real y concreta de un Gobierno presente que marca la importancia que tiene, en el marco del desarrollo del Modelo Formoseño, la formación técnica en la provincia”, cerró.

A su turno, el doctor Camilo Orrabalis, secretario de Ciencia y Tecnología, destacó “la satisfacción que da ver tantos jóvenes entusiasmados por estudiar y aprovechando todas las posibilidades y oportunidades que se dan en Formosa, con la educación pública y gratuita que se les brinda, a través de un Estado provincial presente en materia educativa”.

Y recalcó “las posibilidades que brinda el Modelo Formoseño para que los jóvenes puedan estudiar y quedarse a aportar su granito de arena a la provincia es fundamental”.

En igual sentido, el director del Instituto Politécnico, el doctor Horacio Gorostegui, también habló con AGENFOR y repasó que en el Instituto hay estudiantes de 1º, 2º y 3º año, indicando que “en cada aula hay un promedio de 25 a 30 alumnos, a excepción de la carrera de software, donde en 1° año hay 60 estudiantes y en 2° más de 40”.

Valoró al recordar que “estas carreras no fueron pensadas de la noche a la mañana, sino que fueron planificadas y delineadas por políticas de Estado que posibilitan el desarrollo productivo local y, en gran medida, muchos organismos públicos y privados están introduciendo en sus cadenas productivas a egresados de estas carreras técnicas”.

Testigos presenciales

AGENFOR dialogó con dos estudiantes de 1° año de la carrera de la Tecnicatura de Desarrollo de Software, siendo uno de ellos Máximo Traguetti, quien compartió que “desde chico me interesa la tecnología y tengo el recuerdo que una vez entré a una página, vi muchos códigos, de grande me puse a investigar y me encontré con que en Formosa, en el Polo, podía estudiarlo, así que me inscribí”.

A su vez, contó que le dedicó muchas horas de estudio para aprobar el ingreso y aseguró que “con disciplina y compromiso todo se logra”, subrayando que “me encanta la carrera y quiero seguir avanzando”.

Por otra parte, Matías Orrego de puso en resalto la importancia de la educación pública, afirmando que el hecho de “tener transporte gratuito y garantizado el servicio de alimentación permite a muchos estudiantes que no tienen para costear estos gastos que puedan estudiar”.

“Nosotros no pagamos nada; uno piensa que todo lo que nos dan sólo podría ocurrir en Europa, no en Argentina, pero en Formosa sí sucede”, cerró.