Orgullo formoseño: Sandra Toribio, primera médica wichí recibida en una Universidad pública de la región

La flamante egresada de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Sandra Toribio, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa, relatando su historia que ganó notoriedad en los medios de comunicación de la región debido a que es la primera médica wichí en graduarse en esa casa de altos estudios.

“Partiendo de mi juventud, amaba mucho la ciencia, me interesaba bastante el estudio, si bien de pequeña no tenía claro qué estudiar hasta que me recibí en la Secundaria y me decidí por la carrera de Medicina”, contó en el inicio, marcando que evaluó seguirla, no solamente por el deseo de obtener un título, “sino porque con él puedo ayudar a las personas”.

Sandra nació y creció en la localidad de Ingeniero Juárez. Antes de llegar a la Universidad, cursó la Primaria en dos establecimientos: “uno de ellos de la comunidad wichí –la EPEP EIB N° 484- y el otro, la EPEP N° 319 “General José de San Martín”. Mientras que la Secundaria la realizó en la EPES N° 12 “Dr. Mariano Moreno”.

Por otro lado, reconoció que cuando dejó su casa fue un momento difícil, porque “uno decide salir de la provincia”, además “nunca es seguro que vayas a terminar a tiempo la carrera, ya que, a veces, te demanda más años”.

“Charlarlo con mis padres fue fundamental –dijo-. Por eso siempre agradezco que ellos me dieran la posibilidad de estudiar, de lo contrario nunca hubiese podido ir a la Universidad”, recordando que su padre, Reimundo Toribio, es enfermero. “Están orgullosos y felices”, contó.

Más adelante, expresó que, tras recibirse, el siguiente paso será definir qué especialidad seguir: “Me gusta mucho la clínica médica, la terapia intensiva y la cirugía, así de acuerdo a los exámenes, analizaré a cuál de ellos acceder”, señaló.

En otra parte de la entrevista, afirmó Toribio que “estamos en una nueva sociedad”, en la que siente que “los pueblos originarios son más aceptados”, lo cual favorece la convivencia, a tal punto que hoy “tienen en cuenta nuestra voz”.

Por ello, entendió que “necesitamos involucrarnos en este mejorar de las comunidades originarias”. “Me encanta ver que Formosa está creciendo y que la población se alegra por lo alcanzado por nosotros”, subrayó.

Hizo notar la médica formoseña que “me encantaría volver, porque sería estar con mi familia, mi tierra y mi gente”.

De igual manera aspira a poder hablar de la medicina indígena, “no solamente desde lo ancestral y espiritual”, cambiando así el paradigma, remarcando que en esto “son claves las investigaciones”.

Para culminar, subrayó categórica: “Argentina es uno de los países que más busca generar políticas de acceso a la educación”.