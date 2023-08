“Los estudiantes no pueden ser objeto de maniobras neoliberales”, aseguraron

Compartir

En diálogo con AGENFOR, la coordinadora provincial del Programa Participar dependiente del Ministerio de Educación de Nación, licenciada Ángela Medina, se refirió a la propuesta del espacio político La Libertad Avanza respecto a privatizar la educación pública y gratuita; y aseguró que “los estudiantes no pueden ser objeto de maniobras neoliberales que pretenden usurparles un derecho”.

“En este preciso momento donde es el debate, si se quiere mediático y político, creo que además de concientizar a toda la población sobre la importancia de la educación pública, que tiene muchos años de lucha en nuestro país, que pertenece a un determinado modelo que se implementó en la República Argentina, podemos decir que la educación pública está en jaque con las propuestas de determinado sector político partidario”, indicó.

Y agregó: “Creemos que este es el momento donde debemos, tanto los docentes, como las familias, los alumnos, las alumnas, de todos los niveles educativos, estar en pie de lucha. Si la educación pública no se negocia, no podemos permitir que se establezcan este tipo de maniobras restrictivas hacia el acceso universal de la educación”.

En ese marco, la funcionaria recordó que la educación pública y gratuita en el país “es ley” y también “es un derecho en absolutamente todos los niveles, ya sea el inicial, primario, secundario, superior, universitario”; y advirtió que, este último, “es quizás el eslabón educativo donde más está puesta la mirada a la hora de arancelar”.

“La educación no es una mercancía, los alumnos no son comerciantes y tampoco son objeto de maniobras neoliberales que quieren hoy usurpar este derecho que tienen todos los argentinos y todas las argentinas”, aseguró.

Y añadió que es “inadmisible esta concepción dentro de nuestro modelo formoseño” porque para este proyecto de provincia “es un derecho que haya una escuela en cualquier rincón de Formosa donde un niño, una niña, un adolescente puedan educarse y es un derecho que está establecido en la Constitución Nacional”.

“Nuestra Constitución Nacional además de estos derechos tiene adhesión a otros pactos internacionales con carácter constitucional como los Tratados de los Derechos del Niño que establecen la gratuidad de la educación y el acceso a ella en todos los niveles”, señaló.

Asimismo, Medina reconoció que “tenemos una ardua tarea” en este tiempo que resta hacia las elecciones definitivas que son en octubre que consiste en “conversar, concientizar porque quizás no dimensionamos qué es lo que está sucediendo y que lo que está en jaque”.

“Este país va a quedar, según esa concepción, partido en dos: entre los que tienen para pagar y los que no tienen para pagar, entonces dónde vamos a ir a buscar los voucher para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan estudiar, dónde van a trabajar los docentes, porque esta persona que tiene la propuesta ya aclaró que una escuela que no cumple con las expectativas va a quebrar y la escuela no es una empresa”, cuestionó.

Por último, la responsable del programa educativo deseó que “como argentinos y como argentinas reflexionemos, observemos” lo que ocurrió con este sistema de vouchers en otros países, sobre todo, en los europeos “donde fracasó, por supuesto, y se vino a pique por completo el sistema educativo”.

“No solamente la educación de los alumnos y las alumnas sino también el trabajo de los docentes y de las docentes, es decir, hay que tomar conciencia y reflexionar sobre este tema que es tan sensible y tan delicado hoy por hoy”, finalizó.