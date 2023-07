Otra becaria del Centro de Investigaciones y Transferencia defendió con éxito su tesis doctoral

Compartir

Precisamente, el CIT Formosa promueve la formación de recursos humanos altamente calificados.

El pasado jueves 27 de julio, la ingeniera agrónoma AgostinaAntonella Collavino, quien actualmente es becaria posdoctoral en el Centro de Investigaciones y Transferencia (CIT) Formosa, defendió su tesis doctoral en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), logrando el título de Doctora en Ciencias Agrarias.

El tema de la tesis fue “Factores que afectan la regeneración de plantas libres de virus y efecto del saneamiento sobre los componentes del rendimiento en cultivares de mandioca difundidos en Argentina”.

En cuanto al CIT Formosa, se trata de una institución que, cabe resaltar, nació de un convenio entre el Gobierno de la Provincia de Formosa, el CONICET y la Universidad Nacional de Formosa, en septiembre de 2013.

Además, la misma promueve la formación de profesionales formoseños altamente capacitados que investiguen problemáticas estratégicas para las necesidades de los formoseños.

Ello gracias a la inversión del Gobierno de la Provincia de Formosa, que, en el mencionado convenio, asignó un inmueble (ex Cedivef y las instalaciones del ex IUF en la localidad de Laguna Blanca), realizó la inversión para la reparación de la infraestructura existente y la construcción de nuevos laboratorios, financia los gastos de mantenimiento (limpieza de alambrados, cortes de pastos, etc.), de energía eléctrica, agua potable y conectividad.

Asimismo, avala las presentaciones de los proyectos del CIT ante el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología con el objeto de adquirir equipamientos para las líneas de investigación.

En síntesis, la obtención del título de Doctora en Ciencias Agrarias por parte de Collavino es un hechs concreto en que el Gobierno de la Provincia de Formosa invierte en la formación de formoseños que investiguen problemáticas que satisfagan las necesidades de los sectores productivos locales.

Anteriormente la veterinaria Andrea Florentín, directora técnica de CEVET (Centro de Estudios Veterinarios) defendió su tesis para optar al título de Doctor por la Universidad de Buenos Aires, en el área de Ciencias Veterinarias.