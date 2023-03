Nuevas inauguraciones evidencian que en Formosa la educación es una cuestión de Estado

Compartir

En la habilitación de la refacción y la ampliación del Instituto San José Ñ 15 de Clorinda, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, subrayó que en la provincia “tenemos un Estado presente, donde la educación es una cuestión central y todos los formoseños y las formoseñas tienen acceso a ella”.

Respecto de la institución clorindense, hizo notar que alberga a más de 1500 estudiantes en los Niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior, y cuenta con un plantel de más de 150 docentes, quienes se verán beneficiados con estas nuevas instalaciones. Fueron 3504 metros cuadrados de superficie cubierta intervenida y una superficie total intervenida de 15 mil metros cuadrados, puntualizó.

“Vengo a Clorinda y no puedo hablar de otra cosa que de mis vivencias. No puedo hablarles a ustedes de política, me gusta más hacer rememoraciones porque tengo incorporadas en mí todas esas locuras que hemos realizado y que me han hecho muy feliz”, comentó en tono personal sobre sus épocas de adolescente, cuando cursaba sus estudios secundarios en esa ciudad.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, acotó que en ese entonces “no teníamos las comodidades que hoy venimos a inaugurar; éramos 19 en quinto año, teníamos un saloncito y nos sentábamos en pupitres de a tres”.

Apuntó que “no quiero abrumarlos con recuerdos del pasado, pero también es lindo (comentarlos) para que los jóvenes sepan que todo esto que ven ahora, como el pavimento, la luz, el colegio, no existía antes y era la comunidad la que trabajaba para poder hacer un edificio, una mejoría; era el sacrificio de la comunidad y el Estado estaba ausente”.

Remarcó que hoy “en Formosa más del 99% de los estudiantes asiste a escuelas públicas”, lo que “nos demuestra lo grande que es nuestro sistema educativo”.

“Aquí tenemos un Estado presente, donde la educación es una cuestión central y todos los formoseños y las formoseñas tienen acceso a ella”, realzó el mandatario.

Y prosiguió: “Esto es una decisión política que adoptamos con el Modelo Formoseñoporque la ideología nos indica qué va a hacer un sector político, y hoy tenemos dos posiciones en la Argentina: una que privilegia sólo a la parte central del país y otra en la que pensamos en el desarrollo integral de todo el territorio nacional, favoreciendo la equidad y el federalismo”.

“Nosotros trabajamos para la revolución en paz, buscando siempre la justicia social”, es decir, “trazar una línea de vida debajo de la cual nadie viva, creciendo en armonía y conformando una comunidad organizada”.

Por último, el Gobernador destacó que “tenemos muchas escuelas que ya están terminadas y que queremos inaugurar porque están expectantes y presurosos para utilizarlas”, de manera que próximamente se vendrán más habilitaciones, tanto en la Capital como en el interior provincial, ya que “el Gobierno de Formosa cumple con su palabra”, culminó.

Fortalecimiento educativo

Por su parte, en testimonios recabados por esta Agencia, el rector del Instituto San José Ñ 15, Néstor Ortiz, se refirió a la educación en sí, explicando que “hoy estamos atravesando una nueva realidad mucho más dinámica y compleja que nos exige capacitación continua y de calidad en el campo científico y tecnológico”.

Indicó que esto es así porque el “fin es formar personas íntegras, eficaces y comprometidas”, manifestando que el sistema educativo provincial responde a esta demanda, al realzar que “la provincia ha participado en distintos certámenes locales, provinciales y nacionales, dejando siempre en alto el nombre de Formosa “.

En la misma línea, agregó que “esta casa de estudios ha generado infinidades de profesionales y de distintas especialidades que se encuentran diseminados a lo largo y ancho del país como así también en el extranjero”.

A su vez, en cuanto a lo edilicio, “hoy comenzamos una nueva etapa y con esta gigantesca obra permitirá continuar fortaleciendo al hombre nuevo formoseño para el logro de los objetivos de esta provincia queun tiempo fue considerada inviable, pero que ahora, gracias a su conductor, ha pasado a ser viable y envidiable”, concluyó.