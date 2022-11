Hospital Central: Desarrollaron una charla para promover el consumo de calcio y prevenir la osteoporosis

Compartir

Una charla para educar a la comunidad sobre la importancia del consumo del calcio en la alimentación diaria, fue llevada a cabo por el servicio de nutrición del hospital Central, en el marco de la conmemoración por el Día Mundial de la Osteoporosis, celebrado en el mes de octubre de cada año.

La jornada fue organizada en conjunto entre el servicio de nutrición y los estudiantes avanzados de la carrera de licenciatura en nutrición, de la Universidad Nacional de Formosa que realizan allí sus prácticas profesionalizantes.

Fue dirigida a los pacientes del consultorio de nutrición y a los demás que se encontraban en la sala de espera para la atención en otros servicios “para concientizar sobre la importancia de prevenir la osteoporosis, a través de la ingesta diaria de calcio que se recomienda diariamente”, explicó una de las referentes del servicio, licenciada Giselle Thompson.

Respecto a la propuesta, señaló que a pesar de que la Argentina es un país productor de lácteos y sus derivados “la población, no llega a cubrir la dosis diaria de calcio sugerida”. Ese contexto, pone en alerta a los especialistas en nutrición y además, comentó que “mediante la atención en el consultorio, nos damos cuenta que, por ejemplo, muchas personas que no toman leche a lo largo del día o lo ingieren mezclada con una infusión de té, café o mate cocido, o directamente lo reemplazan por el mate, algo que no debe ser así”.

Entonces, la charla apuntó a dar a la comunidad ideas para preparar un desayuno u otras comidas que contengan calcio entre esos alimentos. “el calcio es fundamental” afirmó, agregando que “sobre todo para las mujeres, porque cuando llegamos a la etapa de la menopausia, comenzamos a producir menos hormonas y es un proceso que nos descalcifica”.

“Por eso, es importante que antes de los 45 años, las mujeres contemos con una reserva de calcio en nuestro organismo, más aún, si son propensas al desarrollo de enfermedades como la osteopenia, osteoporosis y osteomalacia, por ejemplo, que genera fragilidad, dolores articulares y otras consecuencias serias para la salud”, informó.

Asimismo, durante las exposiciones, dieron a conocer que este nutriente, que el cuerpo necesita para formar y mantener los huesos fuertes y para llevar a cabo muchas funciones esenciales para el organismo “no solo se encuentra en la leche”, sino que también “está en las legumbres, que en nuestra provincia, es un alimento regional, accesible y de bajo costo”, indicaron.

“Dimos propuestas de comidas tanto para el desayuno, como para el almuerzo, merienda o cena y que se pueden incorporar como fuente de calcio. Sobre todo, ahora que se viene el verano y que podemos consumir preparaciones frescas y saludables como, por ejemplo: licuados, flanes, crema de maicena, arroz con leche”, remarcó la nutricionista.

En el cierre, mencionó que más allá de que el hospital Central, corresponde al tercer nivel de atención, dentro de la Red de Salud Provincial “siempre trabajamos en atención primaria para promover la buena salud, en este caso respecto a la nutrición. Y para captar pacientes en el consultorio y educar en cuanto a algo fundamental, que es la buena alimentación para cuidar la salud y prevenir enfermedades en todas las edades, sobre todo las crónicas como: diabetes, hipertensión, sobrepeso, cardiovasculares y otras que en su mayoría están asociadas a una alimentación inadecuada”.