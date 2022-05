Instan a los escolares a sumarse en las casas a las medidas de prevención del dengue

Compartir

Alumnos de la EPEP Nº 210 “Tambor de Tacuarí”, ubicada en la localidad de Misión Laishí, participaron de una charla educativa para conocer más sobre el dengue, mediante la cual se hizo hincapié en los cuidados destinados a evitar en las casas,la reproducción del mosquito que transmite la enfermedad, el aedesaegypti.

Los agentes de salud del Departamento de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de las exposiciones,recordaron a los chicos que las medidas preventivas se centran especialmente en evitar la acumulación de recipientes que puedan ser criaderos del mosquito.

Con la colaboración de los docentes, también indicaron el uso del líquido larvicida para matar las larvas yel uso del repelente para evitar las picaduras, como las claves principales para prevenir la enfermedad.

En el encuentro, estuvieron presentes los escolares que cursan el ciclo superior de la escuela primaria: 4º, 5º y 6º grados, a quienes se dieron detalles de las características físicas del mosquito, destacando su color negro con rayas negras en el lomo y en las patas, y su vuelo bajo, a no más de 1 metro de altura desde el piso “para que puedan reconocerlo con mayor facilidad entre otros mosquitos”, comentaron los expositores.

Al mismo tiempo, describieron el ciclo biológico del insecto, en sus etapas de: huevo, larva, pupa y mosquito adulto con alas, recalcando que por un lado es “fundamental que no encuentre recipientes donde poner sus huevos, para que no se reproduzca en nuevos mosquitos” y por otro “matar las larvas para que no se desarrollen luego en mosquitos adultos que puedan picar transmitiendo la enfermedad”.

Desaguar los bebederos de las mascotas todos los días, refregando las paredes con un trapo o esponja para despegar los huevos de mosquitos adheridos y volver a cargar agua limpia. Repetir esto con los baldes donde desagotan los acondicionadores de aire.

Respecto a las puntuales tareas preventivas que deben cumplirse en el hogar, remarcaron no dejar tirado en los patios y a la intemperie: botellas, latas, frascos, juguetes y restos de cualquier otro recipiente que puedan cargarse con agua de lluvia y transformarse en un criadero de mosquito.

Pidieron también, reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda, controlar que en los patios no hayan tirados neumáticos, tapar herméticamente los tanques, cisternas, aljibes y cualquier otro recipiente que se use para juntar agua, para impedir que entren en estos los mosquitos a poner sus huevos. Colocar bajo techo o boca abajo, los baldes y similares que se usen diariamente para que no acumulen agua.

Finalmente, alentaron a los niños a sumarse a los cuidados en el hogar, colaborando con los padres y la familia “todos los días, en cada tarea que debe cumplirse para ayudarnos entre todos a prevenir el dengue”, enfatizaron.