Caraballo acusó a la oposición de “carancheo político” con el crimen de Fabián Gutiérrez

Compartir











El abogado William Dardo Caraballo acusóa la oposición de Juntos por el Cambio de hacer“carancheo político”con la muerte de Fabián Gutiérrez, ex secretario de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con fines electoralistas. No obstante, afirmó que “la utilización de la muerte en cualquier acción política siempre va a ser repudiada por la mayoría de los argentinos”.

El pasado sábado 4, apareció muerto y enterrado en una vivienda de El Calafate Fabián Gutiérrez, el ex secretario de CFK. El asesinato fue caratulado como “homicidio agravado”, por parte del juez Carlos Narvarte, que lleva adelante la investigación, quien en declaraciones periodísticas afirmó que el crimen no tiene elementos políticos.

Sin embargo, desde el espacio político de Juntos por el Cambio se desplegó una estrategia mediática de vincular el caso con la figura dela Vicepresidenta de la Nación.Así lo señalóel doctor Caraballo, quien repudió la “especulación y manipulación por parte de la oposición de un suceso doloroso y trágico con fines electoralista”.

En este sentido, opinó que la carta emitida por la actual titular del PRO, Patricia Bullrich, “incitan al odio y la violencia cometiendo un delito de intimidación pública”, calificando este accionar de “carancheopolítico al utilizar maliciosamente una tragedia familiar, de la cual hay responsables materiales que ya están detenidos”.

Haciendo notar que la actitud de la ex ministra de Seguridad de la Nación en la gestión de Mauricio Macri, no le sorprende, pero sí la del presidente de la UCR de Juntos por el Cambio y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien acompañó el comunicado, por quien dijo: “Está haciendo un papel muy triste”.

No obstante, reflexionó que “el uso de la muerte en cualquier acción política siempre va a ser repudiada por la mayoría de los argentinos”.

Por su parte, el Partido Justicialista repudió el comunicado de la oposición al “valerse de un hecho policial, del cual aún no se conocen los motivos, para vincularlo políticamente a una persona o gestión de gobierno y sacar una ventaja, es, cuanto menos, un acto carroñero del que sólo se sirven los que comen de esa putrefacción”, dice uno de los párrafos del textofirmado por el presidente del peronismo, José Luis Gioja.

Por lo expuesto, argumentó el abogado, quien es querellante en causas de Lesa Humanidad, que “el carancheo político con fines electoralistasno les va a servir porque la verdad siempre sale a la luz”. “Repudiamos esa maquinación que hace Bullrich en su comunicado de pretender involucrar a la Vicepresidenta con un crimen que otros móviles y que va durar muy poco con los efectos buscados de tratar de cargar contra la figura política de la doctora CFK”, reiteró en el final Caraballo.