Paoltroni, en su función como senador, “no ha traído nada para Formosa”

El diputado provincial Agustín Samaniego, jefe del bloque del Partido Justicialista (PJ) en la Legislatura, opinó sobre la decisión del senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, de postularse como convencional constituyente en las elecciones del próximo 29 de junio.

Según pudo recopilar la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el legislador dijo que si bien “está bien, porque tiene el derecho de hacerlo”, seguidamente cuestionó su función en el Senado, ya que “no ha traído absolutamente nada a Formosa”, limitándose solo a “pelear con el presidente Javier Milei, quien antes era su jefe y al cual lo consideraba el mejor, pasando a ser ahora su peor enemigo”, fustigó.

Agregó a estas declaraciones que “el único interés que tiene en la provincia son las tierras y los campos que posee”, enfatizando además que “están flojos de papeles”.

“La clase política debe tener coherencia, tanto en el ámbito público como en el privado, es decir, Paoltroni no puede hablar de corrupción en el Gobierno nacional cuando las propiedades que tiene en Formosa no están en regla, de hecho la adquisición y el manejo de los mismos no están para nada claros, al contrario, son turbios”, cerró.