Las netbooks anunciadas por Nación se entregarán a los estudiantes del 4to año del secundario

Compartir











El ministro destacó el alto porcentaje de estudiantes que pasaron de año e indicó que el remanente de netbooks (del programa Conectar Igualdad), serán entregados bajo un criterio de equidad.

El ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla, informó que mantiene “permanentes conversaciones” con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, las cuales cubren “todos los aspectos que hacen a la educación en este tiempo tan especial”.

Sostuvo que la preocupación general es pensar “¿Cuándo y cómo volvemos al aula? siempre teniendo en cuenta la recomendación de los epidemiólogos del área de salud y la decisión que tomen desde el Consejo provincial, que ordena la situación en la provincia”.

“Se está trabajando en varios escenarios probables, no hay nada definitivo, y si bien hoy no tenemos al virus (COVID-19) circulando en nuestra provincia, no estamos exentos a que lo podamos tener en algún momento; y ahí, vamos a tener que retroceder si tomamos medidas un poco apresuradas”, precisó el titular de la cartera educativa.

En este sentido, el ministro de Educación manifestó que en Formosa “el objetivo de la educación es construir conocimiento y que éste sea relevante y pertinente. En eso se basa la calidad educativa en nuestro gobierno; no en la memorizacón de datos ni conceptos, sino en aprender a vivir”.

Manifestó que “el concepto de nuestra educación es estudiar la vida para aprender a vivirla, y eso no se puede calificar con numeritos, sino a través de la evolución formativa, siguiendo el proceso de crecimiento, de aprendizaje de cada estudiante”.

Exámenes

Especiales

El ministro Alberto Zorrilla destacó que el 82% de los estudiantes que adeudaban cuatro materias y se presentaron a rendir aprobaron, y señaló que “se organizó un dispositivo con la colaboración de los directivos de las escuelas secundarias de la provincia y se habilitaron exámenes para que los estudiantes puedan rendir su cuarta materia y así poder pasar de año”.

Detalló que al mismo se inscribieron 2.492 estudiantes de escuelas secundarias, que presentaron el examen por diversos medios, de los cuales aprobaron 2.052 estudiantes, “es decir el 82% de estos estudiantes pasaron de año, el 52% de ellos son del ciclo básico común”.

El titular de Educación aseguró que próximamente se realizará un operativo similar para “aquellos estudiantes de secundaria que hayan cursado el sexto año y que adeuden materias” y también mencionó a quienes están cursando estudios de nivel superior. “Por otro lado, están los estudios superiores, hay casos que tienen correlativas o hay quienes han terminado de cursar, realizado su residencia y están en condiciones de rendir solo la parte teórica de lo que adeudan. Para estos casos, también se está preparando un dispositivo para que lo puedan hacer”.

Asimismo, el ministro adelantó que se implementarán “más dispositivos que ayudarán al estudiante a seguir construyendo conocimientos con un tipo de evaluación formativa, que incite al estudiante y al docente a la reflexión de lo que está aprendiendo y también de lo que está enseñando. La educación siempre va ligada a la evaluación, no se puede educar sin evaluar, pero hay diversas formas de evaluar”.

“Una de ellas es la calificación con números y la otra es la formativa en la que uno va siguiendo el proceso de producción de conocimiento, el proceso de cómo uno va evolucionando en su pensamiento, en el razonamiento, en la conjunción de los saberes de cada estudiante con el acompañamiento del docente. Es la que permite al docente evaluarse también a sí mismo y ver si está enseñando bien, si está acompañando bien”, continuó.

En ese sentido, informó que próximamente saldrá “una resolución provincial que ordena el tema de la evaluación, la promoción, y que se pueda comunicar al estudiante y a la familia lo que antes se comunicaba con números. Poder sumar así al final del año o establecer la promoción de año de cada estudiante. Todavía no sabemos qué va a pasar, si se continuará con esto el año que viene; por eso, lo vamos haciendo día a día”.

Entregas de netbooks y tablets

El ministro de Educación también se refirió a la entrega de netbooks y tablets a estudiantes formoseños, “lo que se ha acordado con el ministerio nacional, es que se entregarán los equipos que no se entregaron a tiempo porque estaban en un depósito y hoy se están reparando y se están actualizando los softwares”.

Confirmó que “se van a entregar a los estudiantes de cuarto año, o sea, el primer año del ciclo orientado o técnico, estamos definiendo con Nación los lugares en donde la necesidad sea mayor, bajo un criterio y un concepto de equidad, que es el rector en las acciones de Gobierno de nuestra provincia”.

Día de la Patria

Para finalizar, Zorrilla felicitó a los docentes y directivos de toda la provincia por los “actos virtuales del 25 de mayo, en conmemoración al Día de la Patria”.

“Quiero resaltar que una semana antes nuestros docentes, nuestros directivos, estimularon a sus estudiantes a festejar el 25 de mayo, estudiaron y trabajaron sobre el sentido de la fecha, el concepto político y, como no podían faltar, distribuyeron los papeles que cada alumno iba a interpretar como siempre se hace en los actos escolares. Los padres se encargaron de filmarlos y enviaron a sus escuelas los videos que fueron editados y brindaron un 25 de mayo muy distinto. Fue muy rico, estaban todos felices”, culminó.