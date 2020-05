Se autorizaron las reuniones familiares domingos y feriados

Compartir











El Consejo de Atención Integral para la Emergencia COVID19 autorizó las reuniones familiares en la provincia de Formosa. La medida regirá los días domingos y feriados, en el horario de 9 a 16 horas.

La medida fue anunciada por el ministro de gobierno, seguridad y justicia, Jorge Abel González, durante un nuevo parte informativo del Consejo, quien también brindó detalles acerca de la implementación de la misma.

“Nosotros confiamos en la responsabilidad de cada uno de los formoseños y formoseñas. Esta oportunidad que tenemos de volver a encontrarnos en familia tiene que ser un encuentro familiar, fundado en el amor”, sostuvo el funcionario.

En ese sentido, aclaró que los días habilitados para las reuniones no tendrá vigencia la limitación de circulación por patente.

“Esa era una duda que tenían muchas personas cuando lo discutimos a este tema en el Consejo, fue puntualmente mencionado que esto puede traer inconvenientes, entonces, los días domingos y feriados para ayudar a este encuentro familiar no vamos a exigir la circulación restringida por patentes”, indicó.

Además, González enfatizó en que esta situación “podemos permitirla por el estatus sanitario que tenemos”, y que se debe proteger y cuidar.

“Vimos cual es la realidad regional, en cualquier momento podemos llegar a tener que cambiar el estatus sanitario y en ese momento vamos a tener que volver a analizar las distintas acciones y actividades que realizamos los formoseños. Por eso, insistimos, cuidemos lo más preciado que tenemos que son nuestros seres queridos”, expresó.

También solicitó que “no permitamos que ocurra lo que pasó el fin de semana en la fiesta privada de Clorinda” y que la policía lleva a cabo muchas intervenciones de personas manejando alcoholizadas. “La verdad que no podemos entender esa situación”, sentenció el ministro y pidió “cuidarse y cuidarnos”.

Por otro lado, González admitió que están “muy atentos” a los mensajes que dejan los usuarios en las redes sociales del gobierno y muchas plantearon la necesidad de encontrarse con sus familiares.

“La verdad es que ese es un planteo profundo porque nosotros somos familieros, es innegable esa situación, por eso en este pacto que tenemos de que nosotros brindemos la información veraz, necesaria, oportuna, científicamente validada, y que quienes están mirando este parte, asumamos esta posibilidad con absoluta responsabilidad”, reiteró.

Y agregó: “Nosotros no vamos a meter un policía en cada casa para contar cuántos son, no podemos pero sí podemos confiar en la responsabilidad que tenemos los formoseños y formoseñas, porque además va a estar el control social. Esto no es un viva la pepa, esto es un encuentro familiar que habilitamos para reencontrarnos con el afecto”.

En esa línea, el ministro aseguró que la decisión tomada por el Consejo está fundada en que “confiamos en cada uno de nosotros que haremos un uso adecuado de esta oportunidad”.

Consultado por los formoseños y formoseñas que viven en otros lugares del interior provincial, González aseveró que “no hacemos la excepción de en tal o cual lugar”, porque hay muchas personas que quieren visitar a sus familiares.

“Es la oportunidad de encontrarnos con la familia con todos los recaudos posibles para cuidarnos, no es para ir a pasear, sino estar en contacto con la familia”, concluyó.

Jofré: “Seguimos trabajando para que el virus no entre”

El intendente capitalino Jorge Jofré fue consultado también durante la conferencia de prensa sobre los anuncios realizados por el Presidente Alberto Fernández, y la postergación hasta el 7 de Junio del aislamiento, social y obligatorio en todo el país.

Señaló el jefe comunal que la medida fue analizada en el marco del Consejo Provincial: “Todos estuvimos expectantes de la conferencia de prensa del Presidente, se hizo un análisis pormenorizado de la pandemia en distintas partes del país, hemos podido ver que Formosa continua con el estatus sanitario de COVID 0 y es un bien que debemos cuidar”.

“Los otros lugares donde existe esta pandemia, donde está desbordado y se multiplicaron por cinco la cantidad de infectados como señalaron el jefe de Gobierno de Buenos Aires y el gobernador bonaerense, demuestra que van a tener que tomar ciertas medidas para que eso vuelva a valores acordes a lo que se necesita para ir poco a poco dominando esta situación de pandemia” analizó.

En ese marco sostuvo Jofré que “Lo importante es que miremos Formosa, como dice el gobernador que miremos los límites y fronteras, para intentar que el virus no entre y ese es el desafío mayor que tenemos todos los formoseños”.