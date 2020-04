El desafío de evaluar en cuarentena

Compartir











Sin concurrencias físicas en las aulas, el Ministerio de Cultura y Educación garantiza el derecho de enseñanza y aprendizajes de estudiantes de todo el territorio provincial, reorganiza el calendario escolar y evalúa en función a la producción y construcción de conocimientos.

Atendiendo a las características individuales de cada nivel, desde la entidad, se toman decisiones consensuadas con todos los agentes educativos para actuar y dar cumplimiento con los objetivos propuestos para el presente periodo académico, enfrentar la situación de emergencia sanitaria actual y seguir avanzando en materia educativa.

El ministro de Cultura y Educación, Dr. Alberto Zorrilla sostuvo: “Hoy, ya no vamos a medir trimestres, ni cuatrimestres, lo vamos a medir de otra manera, como lo que ya se estaba empezando hacer desde el Ministerio, mirar la educación en función de ciclos, es decir, el año educativo no se termina el 31 de diciembre ni empieza el 1° de enero, no termina nunca, sigue todo el año y el siguiente también, hasta terminar el ciclo. En la primaria, tenemos el primer ciclo de los tres primeros años y segundo ciclo y en secundaria, los ciclos Básico y Orientado que duran tres años, lo ideal que estamos planteando y esta es una oportunidad que nos da el Coronavirus, es mirar de nuevo el tema de la organización temporo espacial de la educación, en ese sentido, la evaluación es una discusión permanente en Educación, en todos lados, porque se adoptan criterios de evaluación según las necesidades que tenga la política educativa que se plantee en cada lugar. Hay una evaluación donde se ponen números, se califica a los estudiantes y en función de eso, se dice aprueba o no, pero hay otra evaluación, que es la que nos gusta mucho a nosotros, la ponderación de los avances que va haciendo con un intercambio permanente con el docente y ahí, este último, va evaluando como va construyendo el conocimiento en función de un índice que cada año y ciclo tiene, entonces uno dice, yo quiero que mi alumno conozca esto a fin de año,entonces en función de esa ponderación se van estableciendo las evaluaciones”.

Los directoresde los establecimientos coordinan y dirigen las propuestas educativaspara que cada plantel docente adapte las estrategias pedagógicas adecuadas, utilizando los diferentes medios, sean estos con o sin conectividad,para que cada uno de los educandos en el escenario real por el que transita,logre desempeñarse satisfactoriamente y fortalezca sus trayectoria de una manera significativa.

“Lo que estamos ponderando es el desarrollo del conocimiento que va construyendo el alumno, en estas condiciones, es decir, hay que contextualizar la situación. Hay un problema que estuvimos mirando y ya hemos resuelto, el de los alumnos de secundaria que para pasar de año tienen que tener como máximo tres materias adeudadas, algunos adeudan cuatro, entonces hace varios años en el programa de acompañamiento a las trayectorias se ha dispuesto una mesa extraordinaria de exámenes en abril, para que el que quiera se presente, trate de aprobar una materia, entonces pasa de año. Esto que estamos viviendo hoy, es la consecuencia del año pasado, del 2019, entonces había que darles una solución a estos estudiantes que tienen riesgo de perder el año o de no pasarlo, entonces se ha dispuesto en consenso con todos los directores de las escuelas secundarias de la provincia, se hicieron varias reuniones virtuales y se ha llegado a una forma de hacerlo, empieza ahora en las primeras semanas de mayo. Los directivos y profesores en contacto con sus estudiantes, van a desarrollar la metodología para evaluar si puede aprobar la materia y pasar de año”, agregó Zorrilla.