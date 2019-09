La Subsecretaría de Recursos Humanos culmina el concurso “Empleado destacado” y suma dos capacitaciones

Compartir











La Licenciada Gladys Maza, subsecretaría de recursos humanos, dio detalles acerca de la clausura de la actividad que inició en abril y pone al empleado público como foco de reconocimiento.

Del mismo, participaron personas que trabajan en las distintas áreas de mesa de entrada de los organismos estatales, que fueron votados por sus pares para ser el empleado destacado del año 2019.

“Son las personas que van a recibir su certificado que los va a recordar y avalar como empleados destacados. También algunos obsequios”, explicó Maza.

Además, no será sólo el cierre del certamen, sino que en el marco de esta campaña de reconocimiento al empleado público también “vamos a tener dos actividades importantes que van a estar destinados a esas personas que trabajan en mesa de entrada”.

Consistirá en aprender a utilizar la guía de trámite, que es un servicio que el Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la UPSTI, dispuso para todos los trabajadores y ciudadanía en general, para que a través de las mesas de entrada puedan orientar correctamente a las personas respecto a los distintos trámites que consultan.

“Porque a veces las personas van y preguntan por un trámite y no es ahí, entonces para que no reciban como respuesta sólo que no y con eso se tengan que ir, justamente vamos a enseñar a los trabajadores que sepan dónde buscar la información y que esa persona se vaya con la información pertinente”, argumentó la funcionaria.

Y agregó que otra cosa será“presentar los distintos trámites que Mi Portal ya tiene en su página oficinal”.

Por otro lado resaltó que si bien en la provincia el empleo público es sostenido “gracias a la política de Gildo Insfrán”, no sólo no se despidió ningún empleado público sino que “el Gobernador nuevamente hace la apuesta y jerarquiza a los trabajadores, por ejemplo con el beneficio de este bono que va a comenzar a percibirse la primera parte a fines de mes”.

“También seguimos apostando a la formación, a la capacitación, a revalorizar el empleado público. Y esa es una campaña en el marco de la revalorización del empleado público que venimos realizando pero no lo hicimos solo este año, también el que pasó y lo vamos a seguir haciendo año a año, tocando otras áreas del gobierno”, aseguró Maza.

Aseveró que existen distintas acciones que el Gobierno realiza a través de las cuales da cuenta de su compromiso con los trabajadores y el empleo.

“El gobernador dijo que la prioridad era mantener el empleo en la provincia y él la está cumpliendo y nosotros que somos sus colaboradores hacemos también la parte que nos corresponde en cada área”, manifestó.

Y reiteró que en esta ocasión, la Subsecretaría de Recursos Humanos, “está trabajando con brindar información, capacitación al empleado público y este reconocimiento que también tiene como oobjetivo visibilizarlo en toda la comunidad y tratar de sacar ese estigma que por muchos años se ha tratado de instalar y sostener: que es mediocre, que no está formado, que no se capacita, que no es una persona comprometida con su trabajo”.

“Somos una provincia que ha sostenido su masa crítica de empleados públicos y las únicas áreas que han crecido son aquellas que el servicio demanda, como por ejemplo educación y salud”, finalizó la subsecretaria.