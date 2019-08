Festivo cierre tuvo el fin de semana a puro agasajo a los niños en su día

Compartir











El amplio programa organizado por el gobierno para que los niños vivan a plena alegría su día durante todo este fin de semana, cerro este domingo en un contexto multitudinario y festivo.

Chicos provenientes de los distintos barrios de esta capital, confluyó en el complejo del Parque Infantil, recreando un contexto desde todo punto de vista imponente. Se los aprecio disfrutando de los sorteos de centenares de bicicletas, grupos musicales, bailarines, payasos, entre otras varias y atractivas propuestas de entretenimiento, sumado a los juegos mismos del que dispone el complejo, que formaron parte del programa que se extendió durante toda la tarde.

“La sonrisa de nuestros niños es la alegría de nuestro pueblo” fue el lema elegido para el “programa de amor al mundo infantil formoseño” de este año, el que incluyo un suculento chocolate con pan de leche que se les sirvió a todos ellos.

Una celebración arraigada en esta fecha que ya cumplió 23 años de “amor, alegría y compromiso” con los infantes de toda la provincia.

Sobre el colorido escenario especialmente montado hubo un desfile de artistas, con cancioneros a cargo de grupos musicales que estuvieron animando la jornada. También allí ascendieron centenares de chicos a retirar sus bicicletas, las cuales fueron sorteadas y constituyeron en una de las principales atracciones de la propuesta del gobierno.

Pero no todo estuvo centrado sobre el escenario, dado que la variada oferta de entretenimientos que cuenta el amplio complejo, los kartings, la posta de skate, paseos en el lago, entre muchos otros juegos, hicieron del disfrute extra por quienes fueron los protagonistas excluyentes de la ocasión, los niños.

Estos se divirtieran durante toda la tarde, con lo cual el objetivo central que tuvo como meta el gobierno a la hora de organizar el festival, o sea hacer felices a los pequeños, se cumplió acabadamente.

La familia toda se sumó a la fiesta, ya que con sus sillas y mate en mano se acomodaron junto a sus pequeños y también disfrutaron de las variadas propuestas para que los chicos vivieran en plenitud su día.

En esferas del gobierno se mostraron satisfechos por el éxito alcanzado en el homenaje a los chicos del fin de semana, ya que además del de ayer, el sábado se vivió una jornada similar en la Jurisdicción 5.

Fue subrayado que “con fiestas de esta naturaleza para nuestros niños, creemos haber contribuido a fortalecer la construcción de una sociedad renovada y sólida”.

Además se aludió a la permanente exhortación del gobernador Gildo Insfrán, en el sentido de que “formando a la niñez actual a partir de su protección permanente y de la determinación de promover acciones que los contenga, esencialmente, en el amor familiar, iremos teniendo una sociedad más sana y virtuosa”.

Del mismo modo, se hizo hincapié en aludir que el gobierno no solamente prevalece sus acciones a favor de los chicos a través de homenajes como este del día del niño, sino a través de “políticas concretas en materia social, en salud y en lo educativo”.

De manera concluyente se insistió a que este tipo de gestos que se renuevan anualmente, no se limita sólo en el propósito de organizar propuestas para que disfruten de una jornada feliz los únicos privilegiados que son los niños, sino que “representa la ratificación de un compromiso con el futuro, es decir la decisión de que no desviarse de los objetivos claros que la actual gestión se ha trazado, es decir no pactar con la adversidad sino enfrentarla con decisión para que las familias formoseñas gocen de los derechos a la educación, a la salud, a la justicia y al trabajo digno”.