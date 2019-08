Recordaron que Pichetto no acompaño a familiares de caídos el 5 de octubre

Compartir











Desde la Defensoría del Pueblo, y luego de que el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca se reuniera con el Centro de Veteranos “5 de Octubre”, ocasión en que se le impuso a este último, de las respuestas documentadas tanto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como de la Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Nación, “en cuanto a que todo reconocimiento en carácter de pensión benéfica, reparación o indemnización a quienes consideren acreedores en razón de sus servicios, situaciones vividas, hechos sufridos o méritos especiales a raíz del ataque perpetrado contra el RIM 29 -Coronel Warnes-, el 5 de octubre de 1975, excede las competencias del Poder Ejecutivo Nacional, y por lo tanto, estas peticiones necesariamente deberán ser tratadas en el Congreso de la Nación Argentina”.

Así el Defensor del Pueblo señaló que le llamó la atención las afirmaciones del Candidato a la Vicepresidencia de la Nación Miguel Angel Pichetto, quien manifestó en su visita que se encuentra a favor de que el Gobierno Nacional indemnice a los familiares de soldados que murieron por enfrentar a la guerrilla y además hemos tomado en cuenta que la Secretaria de Derechos Humanos a cargo de Claudio Avruj, se encuentra trabajando para que se apruebe una Ley Reparatoria; toda vez que el actual candidato o a cambiado de opinión o de lo contrario dejó pasar por alto que, él mismo, junto a otros senadores,rechazaron un Proyecto de Ley hace unos años, donde la Cámara de Diputados establecía una PensiónVitalicia, por supuestos errores de fechas en las que debía empezar a regir, esto es si se tomaba el 24 de marzo de 1976 o el 6 de noviembre de 1974, cuando se decretó el estado de sitio en nuestro país y se inició una represión que ya todos conocemos como continuó y lo cruelmente que finalizó la misma. En esos tiempos, la falta de voluntad política y de apoyo, hizo que nuestros comprovincianos, víctimas del ataque montonero al Regimiento 29, entre otras cosas, no cuenten hasta la fecha con una compensación económica legítima; “en donde todos siempre dicen apoyarlos, pero llegado el momento para que salga un Instrumento Legal válido, cambian de posturas e ideas rápidamente”.

Es por ello que, ante la proximidad de las elecciones, desde este Organismo de la Constitución, se insiste públicamente en que todos los candidatos sean claros y comprometidos con lo que expresan. Es que venimos de tiempos en los que se nos dijo, que no se iba a devaluar, que no hay que invertir en ciencia y tecnología, que el quiera tener salud pública, educación, servicios públicos como la energía eléctrica, agua, gas, transporte, los tiene que pagar, que las reactivaciones aparecerán en algún momento, de que no se abrirían las importaciones, todo lo cual ha sido llevado a la práctica de manera inversa y por ello, demandamos que se les diga a las amas de casas, a los usuarios, consumidores, etc., cómo se resolverán los principales problemas económicos, puesto que las remarcaciones de precios en bienes y servicios continúan muy por delante de los ingresos de los trabajadores, lo que genera cada día que pasa, una mayor desigualdad, pobreza, y excluidos que deben y tienen que ser comprendidos en las propuestas de los candidatos.