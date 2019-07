Zorrilla discrepo con la “nueva colimba” y que se la valore por sobre la educación

Compartir











El ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla discrepo con la titular de la cartera de Seguridad nacional, Patricia Bullrich quien había afirmado que la Gendarmería es “mucho más valorada” que la educación, para defender la “nueva colimba”.

Sobre la polémica en torno al proyecto del nuevo Servicio Cívico Voluntario para formar en “valores democráticos” a los jóvenes, fue consultado el ministro formoseño previo a la apertura del encuentro de teatro y literatura en el Galpón “C” que se realizo este viernes.

Opino que “es una gran contradicción del gobierno nacional. Por un lado una ministra que quiere usar los cuarteles de Gendarmería para contener a los jóvenes y, por otro lado se le saca financiamiento al sistema educativo nacional”.

Sostuvo que “se le quita recursos a todo lo necesario para fortalecer justamente nuestras escuelas secundarias y todas las políticas educativas provinciales”, no sin señalar que “el anuncio tiene sentido electoralista y no práctico”, afirmando que no le veía utilidad porque al “joven se lo contiene en la educación, en la escuela y con ofertas como el arte y formación en lo laboral”.

“Se están cerrando industrias, todo el sector pymes destrozadas y un sistema económico que no da respuestas a las necesidades de la gente”, advirtió.

Insistió en su visión de que se trataba de una “profunda contradicción”, incluso de que “es una ofensa al sistema educativo argentino que está severamente afectado por recorte presupuestario”.

“Pareciera tener ese viejo sentido cuartelero y determinadas concepciones civiles, tratando de imponer que la idea militar es también para la vida. La mejor disciplina es la de los jóvenes en las aulas y cuando encuentran el sentido de lo que estudian, que redundara a que retengamos a mas chicos en las escuelas”, expuso concluyente.