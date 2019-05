Elogios en la UBA para con la salud pública de la provincia

Compartir











Las 1° Jornadas de Salud Pública de Formosa que se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, concluyeron en medio de reconocimiento y elogios hacia un trabajo meticuloso y concienzudo que se impulsa desde el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.

Así, el profesor Ricardo Gelpi, decano de la Facultad de Medicina de la UBA resaltó la importancia de contar con una unidad docente hospitalaria dentro del Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón” , “a la cual puedan acudir nuestros alumnos, en fin a su clase de los últimos años, o inclusive hacer el internado rotatorio, por lo tanto yo creo que es un camino de ida y vuelta, es decir es bueno para Formosa y también para la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), tener esta conexión y además tengamos en cuenta que las jornadas de hoy son de salud pública, un tema candente, un tema tremendamente importante en nuestro país por motivos obvios, y especialmente en el norte, por eso creo que estas jornadas cierran con todo porque cierran además de una colaboración estrecha entre el hospital de Formosa y nosotros aquí en la UBA, también es una colaboración directa en lo que hace a docencia de grado y con el gran tema de la salud pública, por eso es que son muy importantes estas jornadas para nosotros”.

Refirió que hay muchas herramientas tecnológicas que permiten acercarnos a pesar de la distancia. En ese sentido, ejemplificó con el servicio de teleconferencia en el cual uno puede comunicarse con el país, con Latinoamérica y con el mundo, tener en fin cualquier tipo de actividades, sea docente, de extensión, científica, cuando digo docente digo de grado y de post grado, sin viajar por ejemplo o por internet.

Por otro lado, elogió la calidad humana y profesional del ministro José Luis Décima. “Es muy inteligente, y conocedor de la situación, por el cual está la idea de extender nuestra colaboración desde la UBA, ampliar no solamente en el grado sino con el pos grado, inclusive, ustedes tienen un Hospital de Alta Complejidad lo cual eso, ya está hablando del poder que tienen Uds. nosotros acá ya tenemos no solamente en la carrera de medicina, sino licenciaturas en enfermería, en kinesio, en podología; en fin tenemos carreras que no solo son medicina, que se engloban o que se insertan con los problemas hospitalarios, tenemos una escuela de enfermería con 6 mil alumnos, yo hoy le decía al ministro, que ustedes pueden contar con todos estos servicios que la UBA, le puede dar para colaborar en esa ida y vuelta, mas allá de estas jornadas de hoy muy importantes, la relación todavía es posible ampliarlas mucho más”, brindó.

Investigación

Gelpi hizo referencia al trabajo de investigación que se realiza en el Hospital de Alta Complejidad, igualándolo con el que se realiza en la UBA, estimando que “tranquilamente podrían engarzar con las líneas de investigación que tienen Uds. en el Hospital, y también tenemos líneas de investigación clínica, que hacen un objetivo de la gestión nuestra facultad, que es estimular toda la cuestión de la investigación clínica, y no sólo la básica, la clínica, a través de los hospitales nuestros con clínicas en Rofwar, en Lanari y El Bacalesa”.

“Tranquilamente esas líneas de investigación de los hospitales nuestros, pueden engarzarse con los hospitales de formoseños, aquí en la facultad de medicina de la UBA tenemos aproximadamente 60 mil alumnos, este año han ingresado cerca de 8 mil alumnos, son números muy grandes, entonces obviamente si tenemos hospitales en el interior del país, y no todos los estudiante son de capital federal, entonces tener lugares de prestigio de relevancia, de alta complejidad, donde nuestros alumnos puedan cursar sus últimos años de la carrera es realmente importante para nosotros”, aseguró.

Por eso insistió: “Para Formosa es importante estar acá y para nosotros es importante estar con Formosa, y lo digo de corazón, de forma sincera”.

Social

El decano compartió algunas de las conversaciones que mantuvo con el ministro Décima, y no ocultó su sorpresa al enterarse de los detalles de cómo se trabaja en Formosa en materia de salud. “Me impresionó el conocimiento que él tiene de la situación social y de la salud en Formosa, sus ideas que no son comunes, hablábamos y coincidíamos que a veces no importan los nombres, las épocas ni las situaciones, pero a veces hay autoridades, que se quedan con conceptos muy básicos de la medicina pero el ministro conoce la importancia en la formación de los médicos, y para la salud de la población”.

Las 1° Jornadas de Salud Pública en Formosa, en un escenario como la UBA, concluyeron con muy buenas perspectivas de integración. “Son avances y relaciones tremendamente importantes, para ampliar esta colaboración y lo vi muy centrado Décima, muy inteligente, muy racional y muy del siglo XXI que estamos transitando”, cerró Gelpi.