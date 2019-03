Reunión con propietarios de boliches por la “seguridad privada y ruidos molestos”

Compartir











En el seno de la Defensoría del Pueblo y junto a los representantes y propietarios de boliches de la ciudad, para abordar las temáticas de “Servicios de -Seguridad Privada- en los locales bailables habilitados, así como las permanentes denuncias y reclamos por ruidos molestos ocasionados en los sitios antes mencionados y que perjudican a vecinos”.

El director de Bromatología de la Municipalidad, Jorge Tarantini, el comisario general Cirilo Bobadilla, Jefe del Comando Radioeléctrico, el Comisario General Angel Brizuela, Jefe de la Unidad Regional Nº 1, el Comisario Inspector Nestor Ricardo Garcia, Jefe Seccional de Inteligencia Criminal, todos de la Policía de la Provincia, el Dr. Alejandro Fridman, presidente de la Comisión de Locales Bailables de la CAPyMEF y propietario del boliche -El Sitio-, Patricio Evans, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Consejero de FEHGRA por el-Pub Bar de Fondo- y Hotel Asterión, el señor José Peña representante de “Macarena”, el Técnico Ariel Aldama representando al doctor Gastón Morel, director de Discapacidad de la Municipalidad, asistieron a esta reunión de trabajo.

Del encuentro tomaron parte quienes el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, la secretaria general, Mariela Cáceres Mariela y la doctora María Trinidad. El titular del Organismo de la Constitución, agradeció la presencia de los asistentes, para luego iniciarse un intercambio de propuestas que lleven a una alternativa de solución dentro de la normativa vigente para los puntos antes mencionados por lo menos de manera transitoria hasta tener los elementos jurídicos necesarios y definitivos. Por una parte,los Representantes de las Empresas admiten, que en la actualidad existen,“locales bailables que han -tercerizado- los servicios de seguridad en Agencias Privadas, otros se encuentran formando legalmente Agencias para ese rubro y por último se encuentran la mayoría con personal que brindan este servicio y que no pertenecen a ninguna Agencia de Seguridad Registrada, cuya capacidad y formación es altamente dudosa”. Se menciona en la reunión que, en nuestra provincia existe tan solo una (1)sola Agencia de Seguridad con Personería Jurídica y por lo cual, desde la Defensoría del Pueblo se recaudarán todos los antecedentes necesarios por ante la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo de Nación, con la finalidad de acreditar documentadamente este punto. Así las cosas todos los integrantes de la mesa de trabajo coinciden en la necesidad de que las personas que se dediquen a la actividad de seguridad privada en los boliches o locales nocturnos, sean capacitadas obligatoriamente y que obtengan la habilitación o carnet correspondiente y en este contexto es que se hace entrega a cada uno de ellosde un -Proyecto de Capacitación- elaborado por la Dirección de Discapacidad del Municipio y que explicado por el Técnico Ariel Aldama, se tendrá en cuenta para la presentación de un futuro plan de seguridad y además desde ya partiendo de la propuesta del Lic. Patricio Evans,se organizarán en forma regular y continua cursos de capacitación para todos los interesados, con la colaboración de la Policía de la Provincia y de la Municipalidad de la Ciudad. Las partes coinciden en que todas estas medidas son insuficientes y por ello, el Defensor del Pueblo propone: solicitar la adhesión de la Provincia de Formosa a la Ley Nacional Nº 26.370, que exige la habilitación del personal de seguridad de eventos, además peticionar la Reglamentación de la Ley Provincial Nº 1.448/04 con el objetivo, “de llenar un vacío legal existente en esta materia y de esta forma lograr que la seguridad privada no quede en manos de cualquiera persona, sino en aquellas que estén plenamente capacitadas para prevenir y disuadir todo hecho de violencia en los pubs, boliches, eventos, etc., y donde quedará además bien determinada la Autoridad de Aplicación de la misma”. Estas propuestasson aceptadas por unanimidad y se decide fijar una nueva fecha para una próxima reunión, donde se analizarán los avances de la implementación de estas medidas, donde las partes consienten en buscar y obtener la máxima seguridad pública para los ciudadanos – consumidores, sin que esto implique crear u originar nuevas imposiciones tributarias ni económicas para las golpeadas PyMEs que hoy atraviesan una gravísima situación social y económica, consecuencia señaló Gialluca de la errática política económica y social del Gobierno Nacional y por esto es que todo nuestro esfuerzo estará dirigido a que se preserven las fuentes de trabajo, pero siempre cumpliendo con las normativas vigentes actuales y futuras.