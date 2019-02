DESTACAN AYUDA DEL GOBIERNO PROVINCIAL A REACONDICIONAR LA LIGA PIRANENSE DE FÚTBOL

Compartir











El concejal piranense, Alberto Quintana habló sobre los trabajos que se vienen realizando en el predio del Estadio Carlos Ismael Strong, con ayuda del Gobierno de la provincia y sobre los proyectos planificados para los que sería el nuevo complejo deportivo. Además lamentó que el municipio no ayude al deporte local contrariamente a lo que se pregona desde la comuna.

Más conocido como “Patulá”, es concejal del PJ en Pirané y además el actual presidente de la Liga local.Quintana se mostró agradecido con la importante ayuda que recibió desde el Gobierno de la Provincia para la limpieza del estadio de la Liga Piranense de Futbol. “Desde que asumí mi cargo como presidente, uno de mis sueños era restaurar ellugar” dijo. Aseguró además que paralelamente, se han presentado varios proyectos, uno de ellos implica una cancha con césped sintético y una pileta. “Estamos confiados en que se nos dé”, dijo.

Junto a los ediles de su bancada justicialista, Héctor “Itu” Galeano e Isabel Artaza, iniciaron gestiones ante el ante el gobierno de la provincia,logrando así contar con una máquina de Vialidad Provincial. Una retroexcavadora de gran porte que facilitó la limpieza y desmonte del predio perteneciente a la Liga Piranense, ubicado detrás de la cancha de futbol. “Son terrenos propios de la Liga que no se limpiaban desde hace años” aseguro Quintana, y agregó que la idea de limpiar ese sector para poder utilizarlos estaba ya desde su asunción al frente de la comisión, pero las malezas y arboles hacían difíciles las tareas. “Por ello se valora enormemente la ayuda desde Provincia” dijo.

El funcionario recordó además que no es la primera vez que reciben ayuda por parte del gobierno de Gildo Insfrán. Durante la segunda mitad del 2018, recibieron un subsidio económico que permitió recuperar un sector de tribunas que estaba muy deteriorado, además de la creación de sanitarios nuevos detrás de las gradas. “Para nosotros es muy importante este tipo de ayuda” – comentó el edil – “los clubes están representados por personas humildes, sin un ingreso económico importante que los respalde. Aun así realizan un aporte a la Liga que lo destinamos a mejoras en el estadio”, dijo.

Quintana lamentó que el municipio no ayude al futbol local, “se llenan la boca hablando de que apuestan al deporte pero a la hora de la verdad no vemos ese aporte”, dijo. “Tenemos grandes futbolistas surgidos en nuestra liga, sin ir más lejos, el chiquito (Nicolás) Cabas, surgido en el club Estudiantes, hoy convocado por segundo año consecutivo a la selección nacional, la sub 16”, citó.

Además Sebastián, hijo de Quintana, próximamente viajara a la República del Paraguay para probar suerte en el Club Guaraní en compañía de otro piranense Daniel Castillo, quienes actualmente se desempeñan en el club 8 de Diciembre de Formosa capital.

“Durante la época dorada del Club 13 de junio, tampoco hubo iniciativas por parte de quienes conformaban la comisión directiva para poder mejorar nuestro estadio, para limpiar ese predio que nuestra Liga crezca”, lamentó Quintana. “No se creó una escuelita de futbol y no sabemos qué pasó con lo que debía ser el estadio de 13 de junio”, recordó.

Con respecto a los proyectos presentados ante el gobierno de la provincia, Quintana dijo que se tienen planificados varios trabajos. “Junto a Héctor Galeano e Isabel Artaza, hemos presentado nuestra carpeta de proyecto para la creación de una cancha con césped sintético dentro del predio del estadio” aseguró. Además uno de nuestros sueños es que podamos tener una piscina en el predio, y un galpón multiuso por eso también los hemos anexado al proyecto, confesó.

“Gracias a la ayuda de nuestro gobernador Insfrán y de sus ministros, pudimos recuperar el predio donde pensamos ponernos a trabajar próximamente” aseguro Quintana. “Además de la limpieza, tuvimos que volver a rellenar un canal que había hecho el municipio sin siquiera consultarnos ya que estaba dentro de nuestra propiedad” se quejó.