Desmienten sobre los supuestos ingentes recursos para Formosa

En su visita realizada a dos localidades del centro provincial, Gildo Insfran se encargó de dar las explicaciones del caso con respecto a las manifestaciones de representantes locales de Cambiemos que aseguran que este año Formosa recibió ingentes recursos financieros por parte del gobierno nacional.

Lo hizo tras una introducción previa referida a pubicaciones que hacen referencia a insistencias de la oposición en crear las condiciones para que en 2019 nuevamente la pos verdad pueda salir triunfante “cosa que no va a ocurrir aquí en Formosa porque tenemos un dialogo constante con la gente, casi a diario, porque las 24 horas del día hacemos política que no consiste es hacer cursos de marketing o de oratoria sino simplemente poner un oído en el pueblo y el otro en Dios”.

“Están diciendo que Formosa está siendo beneficiada por el gobierno nacional con ingentes recursos que envía. Es cierto; que si nos fijamos en 2017 y 2018 nominalmente los recursos aumentaron, es decir que el paquete se agrando”, conto.

Prosiguió con su reflexión señalando que este año la inflación estará próxima al 50% anual lo que significa que para que el valor real sea constante en lugar de recibir 100 Formosa tendría que estar recibiendo 150 y sin embargo el verdadero crecimiento de la coparticipación federal es de 21.20% lo que significa que se reciben 121,2 pesos en lugares de 150.

“Por eso pregunto: donde están los recursos ingentes que estamos recibiendo? Esto lo hacen para crear insatisfacción entre ustedes y nos demanden cosas que no vamos a estar en condiciones de cumplir, preciso.

La depre-flación

En la continuidad de su análisis sobre la realidad económica nacional, el gobernador descuenta que la población ya reconoce de que se trata la inflación y la estanflación que es inflación con recesión.”Pero ha surgido ahora un nuevo término al que tendremos que acostumbrarnos: depre-flacion”, revelo para explicar que ello significa en términos económicos inflación con caída del Producto Bruto que es lo que está pasando.”Esto significa que ya no estamos en una etapa de recesión que implica mantenernos sin crecer sino que la situación se ha complicado aun mas porque el PBI ha caído aun mas”, relato para subrayar que ” esta es la economía que nos ofrece el gobierno nacional y con ella debemos seguir desarrollándonos y defendiéndonos”.

Insfran tranquilizo para señalar: “Nosotros vamos a administrar, a ralentizar las obras publicas aunque vamos a garantizar los ingresos, la salud, la educación y fundamentalmente la comida”.

Para demostrar la retracción de las realidades por la aplicación de políticas que no contemplan las aspiraciones populares, el gobernador recordó que antes se discutía si se pagaba el impuesto a la ganancias por los sueldos y hoy tenemos que dar gracias a Dios por poder cobrar el ultimo día hábil de cada mes y esto no ocurre en todo el país”. También ratico las otras liquidaciones que se harán de aquí hasta el 2 de enero cuando se efectivice el bono de 5000 pesos que beneficia a los agentes del estado activos y jubilados y pensiones así como a los pensionados del IPS.Y aquí hizo hincapié en el tema para hacer una comparación con la modalidad nacional ya que liquidara el bono en dos cuotas y en montos menores y que no hay beneficio para los jubilados que son los que peor están.