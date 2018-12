Inscripciones para docentes del interior provincial

Compartir











La Junta de Clasificación de Educación Secundaria informa que por

Resolución N° 7590/18 del Ministerio de Cultura y Educación, se convoca a Inscripción Extraordinaria Período 2019 para Interinatos y Suplencias, de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 9, de la Localidad de Laguna Blanca, Delegación Zonal Pilcomayo, para la cobertura de dos cargos de Instructor, nueve cargos docentes de Profesor Tiempo Parcial – PTP (12 horas): Educación Tecnológica, Dibujo Técnico, Ciencias Naturales (Biología), Ciencias Naturales (Ciencias Físico-Química), Inglés, Educación Artística, Ciencias Sociales (Historia), Ciencias Sociales (Geografía), Educación Física y dos) cargos de Profesor Tiempo Parcial – PTP (18 horas): Matemática , Lengua y Comunicación. Los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos: poseer título docente para el cargo; antigüedad en la docencia no mayor a cinco años; domicilio en localidades de la Delegación Zonal Pilcomayo, acreditado en el DNI; no ser titular en horas cátedras o cargos; no poseer cargo interino o suplente; desempeñarse en hasta 15 horas cátedras interinas o suplentes a la fecha de inscripción, en instituciones de la delegación zonal.

La inscripción se realizará el día lunes 10 de diciembre, en el horario de 8 a 12 y de 14 a 18, en la sede de la delegación Zonal Pilcomayo: Fontana S/N entre José Hernández y María Candelaria, de la localidad de Laguna Blanca. La/el interesada/o debe concurrir con DNI (original y fotocopia).