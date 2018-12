Vialeros elogiaron a Insfran

Compartir











Carlos Salinas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales de Formosa, ponderó como “muy importante” el anuncio que efectuara el gobernador Gildo Insfrán de otorgar un bono de fin de año de $5000 a los empleados estatales, jubilados y pensionados.

“Para nosotros como gremialistas fue una noticia muy importante”, celebró el dirigente, destacando que “como acostumbra nuestro conductor Gildo Insfrán nos da muy buenas noticias a los trabajadores, en este caso de la Administración Pública, activos y pasivos”.

Hizo notar que con el anuncio del primer mandatario Formosa se ubicará entre las ocho provincias que pagarán un bono, cuando la gran mayoría, dos tercios de las provincias del país, no podrán hacerlo. “Eso demuestra la capacidad de administrar una provincia muy bien, con superávit. Esto ya lo venimos valorando porque hace más de diez años que Formosa tiene superávit. Nos da la tranquilidad a los gremialistas”, acentuó.

“Insfrán siempre cumple con los trabajadores”, destacó Salinas, consignando que “los compañeros están muy conformes, es una noticia muy importante”.

Rechazo a Nación

Por otra parte, comentó que asistió a un congreso de la Federación Argentina de Trabajadores Viales (FAT), que nuclea a todas las Direcciones Provinciales de Vialidad del país, marco en el cual “firmamos un documento con el Secretariado Nacional en el cual rechazamos la política del Gobierno Nacional”.

Consultado sobre la situación actual del sector vialero, hizo notar que “Formosa está entre las cinco mejores Vialidades del país”.

En contraste, “la gran mayoría de las Vialidades Provinciales están pasando malas situaciones, por ejemplo, no cuentan con equipos viales, no aplican el convenio colectivo, algunas no tienen siquiera para comprar combustible. En cambio, en nuestra provincia, el gobernador Insfrán apuesta a los trabajadores viales y a la DPV para que podamos estar en todo el territorio”, subrayó.