Nueva instancia de educación sexual destinada a escolares

Días atrás, los estudiantes que asisten al colegio “Gobernador Juan José Silva” participaron de una nueva instancia de educación sexual, mediante una charla brindada por profesionales dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano formoseño.

Se trató de una charla informativa que tuvo como destinatarios a los adolescentes que asisten al 6to año del mencionado establecimiento de nivel secundario. Desde la misma fueron abordados temas como: métodos anticonceptivos, prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y la importancia de la procreación responsable.

Licenciados en obstetricia y enfermeros enseñaron a los jóvenes sobre cuáles son las enfermedades que pueden transmitirse a través de las relaciones sexuales, aclarando que “la transmisión puede ser en cualquiera de sus formas: vaginal, anal u oral” y describiendo al mismo tiempo los problemas que acarrear para la salud de las personas “afectando indistintamente a mujeres y hombres, según sea la patología y las consecuencias”, relataron desde el equipo de salud.

En este marco comentaron que “las enfermedades de transmisión sexual pueden afectar a hombres y mujeres sexualmente activos de todas las edades y clases sociales; no distinguen entre ricos y pobres” y “son más que un simple episodio no desado, ya que si no se las trata, algunas enfermedades pueden provocar daños permanentes, como infertilidad, o incluso la muerte”, agregaron.

Prevención

Si bien se dieron a conocer los cuidados que cada uno y cada pareja debe tener para evitar estas enfermedades, recordaron una vez más a los estudiantes que el método de prevención más efectivo hoy en día “es el preservativo, el cual debe usarse siempre, desde el principio hasta el fin de la relación sexual, no solo para evitar las enfermedades de transmisión sexual, sino también embarazos no planificados”.

Asimismo, los informaron acerca de otros métodos anticonceptivos disponibles: pastillas, inyectables, dispositivos intrauterinos, pastillas de emergencia, dispositivos intrauterinos (DIU) y (SIU); implantes intradérmicos, entre otros.

“Nada mejor que un profesional para informar”

En cada charla que se realiza en las escuelas, el cuerpo docente valora sobremanera la oportunidad de contar con profesionales de la salud que informen de primera mano a los alumnos sobre temas que tienen que ver con la educación sexual.

“La charla ha sido una experiencia muy buena para los alumnos, no solo por todo lo que se le ha enseñado sino también porque se han sacado muchas dudas que ellos tienen, por la edad que transcurren y por las curiosidades de su etapa”, explicaron.

“Como docentes estamos muy contentos y satisfechos por cómo los profesionales han encarado la charla, con un vocablo muy fácil de entender para los chicos. Han aclarado muchas dudas, han informado de todo lo que ellos deben tener en cuenta para cuidarse y respetarse en todo momento”, resaltó.