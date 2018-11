Sin bancos este viernes

Compartir











El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decretó feriado bancario nacional para el viernes 30 de noviembre debido a la Cumbre del G20 que se realizará ese día y el 1° de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

Víctor Gómez, delegado de la gremial interna del Banco Nación de Formosa, confirmó lo expuesto diciendo que “el Banco Central, que es el controlador de todas las entidades bancarias, dispuso para este viernes 30 un feriado bancario en todo el país, por lo tanto ninguna sucursal atenderá al público”.

Respecto de los cajeros automáticos, teniendo en cuenta del cobro de haberes de los agentes estatales, aclaró que “va a haber dinero porque serán recargados hasta la última hora del jueves 29, estableciéndose luego una recarga el sábado 1° de diciembre por la mañana”.

Asimismo, sobre la realización de la Cumbre del G20 en Buenos Aires, Gómez opinó que “en este contexto no ayuda mucho la venida de los líderes mundiales, no sirve para la Argentina teniendo en cuenta el contexto económico en el que se encuentra el país, ya que no se puede negociar nada ni sacar una ventaja”.

“Nuestro país está en recesión, tiene una inflación galopante, el dólar se vuelve a escapar, no vemos que se pueda sacar un provecho de esto -reprochó el dirigente gremial-. El presidente Mauricio Macri dice que nos mostramos al mundo, pero el mundo hoy está viendo la peor parte de la Argentina”, sentenció.

Criticó que “evidentemente, a la conducción de Cambiemos no les interesan los argentinos ni cuidar a los trabajadores”, haciendo notar que “es muy triste lo que estamos viviendo. Espero que los bancarios, que fueron muchos los que votaron a este Gobierno Nacional, puedan hacer un mea culpa y que en las próximas elecciones este tipo de Gobiernos con políticas neoliberales no sean una opción”.