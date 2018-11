“La solución de los problemas no es la violencia sino el encuentro y la unidad”, dijo Insfran

Compartir











Durante la gira que lo llevo este jueves por tres localidades del extremo noroeste formoseño, el gobernador Gildo Insfran dijo en Lamadrid, tierra natal del soldado Hermindo Luna, héroe provincial caído el 5 de octubre de 1975 en el Regimiento 29 de Infantería, que se viven momentos complicados en el país y exhorto a sobrellevarlos con “unidad, amor y alegría”. Opino, enfático, que “las soluciones a los problemas no se alcanzan a través de la violencia, sino del encuentro”.

“Es la revolución en paz que a nosotros nos enseñara el general Juan Domingo Perón y esa bandera la seguiremos manteniendo en alto”, subrayo.

En ese punto geográfico del territorio, a 430 kilómetros de esta ciudad, inauguro una plazoleta a la que le impuso el nombre de “Soldado Hermindo Luna” en una ceremonia a la que asistieron numerosos hermanos y familiares del extinto joven que reacciono ante quienes atacaron la unidad en la que cumplía con el servicio militar con un grito de: “Aquí no se rinde nadie!”.

El gobernador comento a los pobladores lugareños que Hermindo Luna nació el 10 de julio de 1954 en épocas en que el rio Pilcomayo todavía estaba encauzado en la zona y menciono que por entonces Lamadrid no contaba con oficina de Registro Civil,

Como dato anecdótico y singular revelo que esa fue la razón por la que se lo registro en Bajo Hondo, donde este jueves compartió con los lugareños –luego de inaugurar un jardín de infantes en la comunidad de Alto Alegre- el acto centenario de la escuela 30, casualmente un día 5 de octubre, fecha del 5 de octubre de 1975 en la que perdió la vida.

Dijo que ese hecho debe ser motivo para consolidar la hermandad entre los formoseños “y hoy cuando asistimos a esa puja por las políticas que se dan en el país, no se nos tiene que pasar ni por un instante por la mente que la solución sea el camino de la violencia”.

“Por eso le venimos a rendir este homenaje a Hermindo Luna, sincero y sin especulación de ninguna naturaleza; a sus familiares y fundamentalmente a todos quienes fueron sus compañeros que ese día perdieran la vida por defender lo que juro hacerlo por lo que no dudamos en manifestar que “Hermindo Luna vive entre nosotros”.

Insfran nombro a los antiguos pobladores de esa zona de la provincia para llegar a la cual se necesitaban días y la adopción de previsiones para estar con los habitantes y regresar a la capital.

Hizo notar que por entonces una suerte de oasis en esos territorios era el campamento del Escuadrón Vial Las Lomitas de Gendarmería Nacional que estaba abocado a la construcción del terraplén de la ruta 86 ya que contaba con grupo electrógeno y agua fresca para continuar la marcha hacia la meta.

Se refería a la década del 80 y en esa evocación cito varios nombres de quienes lo recibieron y con los que compartió el sueño de la transformación que llegaría, según lo dijo, a través de una planificación responsable y no de una circunstancia ocasional.

Hizo notar que lo que soñaba con aquello pobladores se concreto como ocurrió con la pavimentación de la ruta nacional 86 que permite estar en pocas horas de viaje desde la capital; la conectividad que permite la red de fibra óptica con los múltiples aplicaciones así como también la infraestructura social.

Menciono, además, que se cuenta con wifi para que la gente del lugar utilice el sistema de telefonía celular para comunicarse con cualquier punto de la provincia, el país y el mundo lo mismo que a través de la computadora aunque también menciono el efecto positivo que permite que Lamadrid cuente con cajero automático del Banco Formosa que evita que los usuarios tengan que recorrer 140 kilómetros como lo hacían con anterioridad.

Destaco, asimismo, la habilitación del Registro Civil Digital al frente del cual se designo a Zulma Luna, prima de Hermindo.

Nrro muchas de las vicisitudes en aquella región en la década del ´80 y recordó las ansias por llegar a la unidad que la GN tenía asentada en la zona, y como tenía un motor de generación eléctrica uno encontraba agua fresca para el terere. Contrasto ello con la actualidad donde llego la red eléctrica y cuentan con energía las 24 horas y wi-fi en la escuela. Insfran señalo a viejos lugareños como David Lerma, Carrizo, Zulema Silva, el enfermero Ozuna y Chingolo Villalba.

El primer mandatario estuvo junto a su hija Yanina, el Jefe de Gabinete, Antonio Ferreira, ministros del PE, legisladores, jefes comunales y presidentes de comisiones de fomento de la zona, como Ramón “Tito” Luna de Lamadrid, Melanio Acosta de Zalazar, Atilio Basualdo de Las Lomitas, Luis Rivero de San Martin Dos.

El ministro de Gobierno, Jorge Abel González, refirió a que “cualquiera de nosotros, como los niños que están acá, saca su celular y puede mandar un mensaje es porque estamos conectados. Sus sueños e ideales se hicieron realidad, la Formosa profunda que Hermindo conoció, con sus hermanos y sus padres, en su trabajo de hachero, en la Comisión Delimitadora, hoy es una realidad. Y la estamos gozando todos”.

Refirió a que en la jornada quedo habilitada la oficina digital del Registro Civil, donde desde ahora se podrán realizar trámite de DNI on-line, avance a partir de la decisión política de llevar adelante un modelo inclusivo y priorizar la justicia social donde se necesita

“Eso no fue magia, como ya se dijera alguna vez. Fue decisión política. Decisión política de llevar adelante un modelo que nos incluyera a todos los formoseños. Y no me cabe la más mínima duda que Hermindo como su papá Albino, como lo conocían todos, se siente profundamente orgulloso porque en Formosa hay hijos que honran ese legado justicialista de llevar la justicia social allí donde se necesita”.

Aludió a que antes uno miraba siempre el cielo, ya que hablando este jueves con los jefes comunales de la zona el común denominador era que la lluvia dejo de ser un problema como años atrás en relación a los caminos de tierra que aislaban a las poblaciones, y hoy el pavimento es reaseguro de transitabilidad en toda la región.

“Entonces nos empezábamos a acordar lo que era este arenal, el talco que era esta ruta”, contrastando que “hoy tenemos una ruta pavimentada”.

“Pero como tantas otras obras en la provincia de Formosa primó en un proyecto político que vino a proponer un cambio los intereses económicos por sobre los intereses sociales de cada uno de los argentinos que viven en el país profundo, o mejor dicho que habitan el territorio nacional. Y de esa manera, con ese eufemismo de neutralizar, nos cortaron las alas”, expuso.

Sin embargo el ministro afirmo qu8e “jamás van a poder cortar las alas de nuestros sueños, porque éstos si los sueña uno solo es simplemente un sueño, pero cuando los sueños los sueñan un pueblo estamos plenamente seguros que estamos muy cerca de hacerlos realidad. Por eso continuaremos soñando como soñó una Formosa transformada Hermindo Luna, que nos dijo a todos: ‘Aquí no se rinde nadie’”.

El profesor Miguel Ángel Luna expuso la emoción del testimonio brindado por el gobierno provincial al extinto soldado, y afirmo que “el mismo sentimiento es compartido por los habitantes de una zona transformada con todos los servicios básicos disponibles y mejorando la calidad de vida de los pobladores”.

Una ex alumna de 92 años

Inocencia Gauto, una de las primeras alumnas de 92 años, testimonio viviente de la rica historia de la centenaria escuela 30 de Bajo Hondo, su hijo de 62 años, Lorenzo Orellana que pasara por las aulas del mismo establecimiento, fueron algunos de los muchos actores centrales de esta conmemoración que presidiera el gobernador Gildo Insfran.

La luz durante las 24 horas y la conectividad que llego hace algún tiempo a ese paraje, los caminos y otras transformaciones que modificaron la calidad de vida de los pobladores, se contaron entre los aspectos salientes que de manera coincidente se pondero.

El ministro de Educación, Alberto Zorrilla, expuso la matricula de 11 alumnos de la escuela primaria y los 8 niños del jardín de infantes, aspecto que a diferencia de Buenos Aires donde lo económico prima y se cierran escuelas, en Formosa “nuestro ser peronista hace que el estado se haga cargo de brindar la oportunidad de educarse”, afirmando que “no cerramos escuelas, por el contrario, seguimos abriéndolas”.

“Nunca fue fácil vivir acá, pero en los últimos años todo comenzó a modificarse para bien, desde que esta el gobernador Insfran llego el camino, la luz, la salud, la escuela ya no es rancho. Tenemos un gobierno que nos escucha y responde a nuestras necesidades”, expuso el director de la Escuela Nº 30 “Comandante Luis Piedrabuena” de Bajo Hondo, Hugo René Rojas, coincidente con es alumnos como Silvia Marlene Gutiérrez y Emérito Gutiérrez.