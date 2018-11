Insfran comparte fiesta del centenario de la histórica escuela de Bajo Hondo

Compartir











El cierre de la gira del gobernador Gildo Insfran de este jueves ocurrirá en el seno de la Escuela 30 “Comandante Luis Piedra Buena” del paraje Bajo Hondo, que celebra su centenario. Distante a unos 470 kilómetros de la ciudad capital, en el noroeste del territorio provincial (pleno bañado la Estrella), un sitio con una rica y poca difundida historia.

La escuela fue creada el 22 de noviembre de 1918, en el paraje denominado Fortín César Chávez, nombre que fue impuesto por las autoridades del gobierno en honor al cabo primero de Gendarmería Nacional del segundo escuadrón que perdiera la vida en cumplimiento del deber en un enfrentamiento armado con los indígenas.

En este asentamiento habitaban familias que provenían de las provincias de Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, grupos de bolivianos y paraguayos que se refugiaban de la guerra en esos dos países en el espeso monte a orillas del Río Pilcomayo.

Su primer director Edmundo Strien, un joven docente oriundo de la provincia de Corrientes que comenzó con la ardua y difícil tarea de preparar el terreno para la construcción de la nueva escuela. Si inicio la construcción en forma muy precaria, con la ayuda del personal de Gendarmería y de algunos pobladores que se sumaban al proyecto.

En aquella época el peligro era constante, tanto de los malones como de algunas especies de animales salvajes, serpientes venenosas que abundan en la zona, se suma además la falta de caminos para la comunicación entre un poblado y otro.

El agua no era permanente en el lugar, con buen criterio y por sugerencias de los lugareños, el director decidió iniciar las clases el 24 de septiembre de 1919 en un lugar cercano, conocido con el nombre de “Pozos de las Viejas”, nombre que se origina por la presencia de señoras ancianas, mayores de edad que concurrían una o dos veces por semana a lavar las ropas siempre en grupo por temor a los indios; allí se pasaban informaciones, comentarios sociales y hasta concretaban los encuentros entre parejas e infidelidades amorosas.

El cauce irregular del río Pilcomayo condicionaba a los pobladores permanecer por mucho tiempo en un mismo lugar, la acumulación de agua por las lluvias o por los desbordes del río en los llamados bajos producían evacuaciones y aislamientos casi permanentes, de allá el nombre de Bajo Hondo.

Desde el año 1937 al 1959 funciona la escuela dentro del campo de la familia Ruiz, luego transformado en cauce seco, a cargo de la docente Juana Ponce de Bobadilla. Desde el año 1960 hasta la fecha, la escuela funciona en el paraje Bajo Hondo, todavía se puede observar la construcción de la vieja escuela, ya desde el año 1994, existe el nuevo edificio de material, con techos de zinc con cielo raso de machimbre, piso de material.

“No podemos olvidarnos de la patriada y vocación de servicio del director y docente Jacobo Felipe Sarquís que se radicó en el lugar y compartió con su familia por más de 27 años, que por razones de enfermedad fue trasladado hasta Las Lomitas, falleciendo en el camino”.

A valorar

A lo largo de los años, los integrantes de la escuela y su estructura material, han enfrentado diversos desafíos como las constantes e incontables luchas con la naturaleza: las inclemencias climáticas, inundaciones que destrozaban su casa de estudio y el corazón de sus moradores. Esto hizo que se trabaje de manera conjunta para volver a darle vida, para que más niños y niñas sigan aprendiendo a sumar, a restar, a escribir y a leer.

La rica historia institucional fue recreada en el marco de dos días de

actividades en donde a través de diversos juegos, ex alumnos e

integrantes de la comunidad educativa, contaron a los estudiantes de hoy

todo lo vivido, para que conozcan y a la vez valoren la trayectoria

escolar. Hoy, a través de un mural fotográfico se exhibieron impresiones

de los niños, niñas, maestros actuales y pasados. También, se presentó

una maqueta elaborada por el estudiantado junto a la profesora MEAP

Juana Noemí Montes.

Los chicos jugaron a ser periodistas, con el objetivo principal que la historia trascienda hasta la generación actual, contando con la participación activa de

alumnos y ex alumnos. Se diseño la elaboración de una línea del tiempo con la participación activa de toda la comunidad educativa. El relato estuvo a cargo de ex alumnos, pobladores y docentes, mientras que horas después se realizaron juegos recreativos premiando a los niños participantes, concluyéndose con la proyección de películas de entrevistas a los ex estudiantes más antiguos de la institución.