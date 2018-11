INSFRAN FORMULO UN ENFATICO LLAMADO A LA UNIDAD A LA MILITANCIA PERONISTA

Compartir











Ante una verdadera multitud que desbordo las instalaciones del estadio Cincuentenario, el gobernador Gildo Insfran celebro el Día de la Militancia Peronista que evoca el regreso definitivo al país del general Perón luego de su largo exilio en España y tras describir las peripecias soportadas tras el golpe cívico militar de 1955, formulo un ferviente llamado a preservar sus ideales para recuperar el poder en 2019 para lo cual demando la unidad de los justicialistas.

Al sugerir las coincidencias del gobierno nacional actual con los que se vincularon desde siempre al Fondo Monetario Internacional y actuaron en contrario de los intereses de los más humildes y de los protagonistas del campo nacional y popular, Insfran convoco a no bajar los brazos.

“Hay que entender que la palabra salvadora se llama unidad”, expreso enfáticamente para señalar que el peronismo formoseño debe ser ejemplar en ese sentido y desde este costado norte de la patria contagiar a todo el país a partir de la determinación de sortear las diferencias y afirmar el encuentro y la unidad entre todos.

En ese sentido, apelo a una expresión de Eva Perón que genero la reacción entusiasta de los presentes:” Sobre las cenizas de los traidores construiremos la patria de los humildes”.

Insfran fue el único orador de la jornada y comenzó su mensaje con un “Feliz Día de la Militancia Peronista!”, desde un palco en el que estuvo acompañado por todos los intendentes municipales y jefes comunales de la provincia asi como los representantes de Formosa en el Congreso Nacional y ministros de su gabinete.

La deuda externa

Tras historiar la vida de Perón y referirse a lo acontecido tras su muerte, abordo un tema que hoy tiene candente actualidad: la deuda externa argentina que durante la gestión peronista era de 5.700 millones de dólares para crecer a 45.000 millones tras el golpe militar de 1976 cuando se rompe el movimiento nacional y popular y de instaura una política neoliberal que tenía su expresión en la figura de José Alfredo Martínez de Hoz.

También aludió a la decisión de esas administraciones de buscar soluciones a través del FMI a lo que Perón se negó al señalar que esos organismo como el Fondo Monetario Internacional surgieron como un nuevo instrumento de dominación.”La historia se repite-indico- y la coincidencia con el actual gobierno nacional no es casualidad”.

La advertencia

Gildo Insfran paso a referirse luego a encuentros similares con la militancia en los años 2015 y 2017 cuando alertaba acerca de las consecuencias dañinas que generaría el triunfo de Cambiemos.”Lamentablemente no me equivoque pero igualmente les agradecí por su militancia comprometida ya que en Formosa la “ola verdad” no llego y se quedo en el Bermejo porque aquí no gano Macri”. Repitió lo mismo en cuanto al pedido realizado a los peronistas en 2017 para significar que los militantes volvieron a cumplir y en esa ocasión tampoco gano Macri.

Vienen por nosotros

“Cuando les digo que vienen por nosotros no les miento”, fue su advertencia actualizada a la militancia a un año de los comicios generales Aclaro que “vienen por nosotros porque somos malos ejemplos, como puede ser que un gobernador de una provincia norteña y humilde que no vamos a firmar nada y tampoco aprobar este presupuesto del FMI”

La historia se repite

Sostuvo que “la historia se repite, y la coincidencia con el actual gobierno nacional no es casualidad”, expuso, para memorar que coincidentemente un 17 de noviembre de 2015 en el mismo estadio Cincuentenario, a 5 días del ballotage, “les decía que la Argentina estaba en una encrucijada, un proyecto que hablaba de cambio pero era volver a la desocupación, hambre, miseria, despidos, inflación e incluso les dije que iban a pasar con las tarifas”.

“Me hubiera querido equivocar, pero la realidad de hoy nos da la razón”, lamento.

Sin embargo considero que “tengo que agradecerles de que saliéramos a militar casa por casa lo que habíamos hablado aquí y convencer porque debíamos votar a nuestros candidatos. Y me hicieron caso, y militaron muy bien, por eso en Formosa no gano Macri”.

Refirió a que “en el 2017 volví a hacerle el mismo pedido, y la onda amarilla no llego a Formosa, acá perdió nuevamente Macri”.

Ratifico su opinión de que “cuando les digo que vienen por nosotros no les miento. Vienen por nosotros porque somos malos ejemplos”, afirmando: “como puede ser que un gobernador de una provincia norteña y humilde nos diga que no vamos a firmar nada y tampoco aprobar este presupuesto del FMI”.

Insfran refirió a un informe de la ONU donde sitúa a nuestro país entre las tres naciones del continente que tienen su población con problemas de alimentación. Ante este escenario es que impugno que “el 18% del presupuesto es para pagar intereses de la deuda externa”.

Marco el contraste con Formosa donde “se lanza el programa alimentario Nutrir para las familias con problemas alimentarios”, y se le compra lo que producen los paipperos, pequeños productores que ya no reciben la caja con alimentos, sino que generan la materia prima para los sectores sociales más vulnerables.

Parafraseo a Evita concluyente: “sobre las cenizas de los traidores construiremos la patria de los humildes”.