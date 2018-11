Insfran rechazo “mamarracho” del presupuesto nacional y continuidad en reclamar Fondo Sojero

Compartir











El gobernador Gildo Insfrán y el intendente capitalino Jorge Jofré, dejaron inaugurado este viernes, el primer Centro Cívico Municipal instalado en el barrio Eva Perón. Durante el acto el primer mandatario hizo entrega de una motoniveladora, una camioneta, maquinaria para trabajos de asfaltado, chalecos de seguridad vial.

Se trata de una estructura edilicia de 350 metros cuadrados, donde estarán activos servicios como el de Catastro y Tierras Fiscales, la agencia de Recaudación, Tribunal de faltas, Bromatología y Tribunal de Faltas, Atención al Vecino, etc. Incluso se anticipo que se abrirá un segundo centro en Villa del Carmen y un tercero en la Nueva Formosa, y la decisión de un nuevo cementerio en la Jurisdicción 5.

Insfran explico que esta obra formaba parte de todo un proceso de descentralización ya iniciado por la provincia en las facetas de salud, educación, seguridad, saneamiento y que ahora se estaba profundizando desde el municipio.

Destaco la “feliz decisión de estar más cerca de los vecinos, dar respuesta a demandas y derechos”, no sin recordar lo que fue el Circuito 5 que comenzó a gestarse a partir de la extraordinaria

inundación en 1983, y que tuvo un “avance impresionante en todo este tiempo”.

Ratifico el primer mandatario su visión de propender a una “política de crecimiento, pero incluyendo al pueblo, que es lo que falta”, dejando en claro que “los recursos deben tener prioridad, y para nosotros la opción preferencial es favorecer al que menos tiene”.

De allí ratifico estar “totalmente contra la política nacional”, y en la misma línea dejo en claro que instruyo a los senadores del PJ votar contra del presupuesto 2019 al que califico de “mamarracho” y afirmo que el mismo fue confeccionado a medida del FMI.

“Si se pierde la independencia económica se pierde la soberanía política, y sin eso no podemos soñar que pueda existir la justicia social”, expuso, para lamentar que “no siguen mintiendo, tratan de desprestigiar dirigentes y hacernos creer cosas con ese mecanismo de la posverdad”.

Otro aspecto aclarado por Insfran es que “el reclamo y la lucha por el Fondo Solidario o Fondo Sojero no termino”, explicando que “en forma unilateral el gobierno nacional con un DNU inconstitucional por ser violatorio al Pacto Fiscal lo elimino, por eso presentamos ante la Corte Suprema de Justicia el pedido de inconstitucionalidad de ese decreto”.

Rechazo el “artilugio” del estado nacional en pedir una sesión especial para tratar el proyecto de presupuesto 2019 y de esa manera saltear el trabajo de los gobernadores para que en el Congresos sea rechazado ese DNU en el marco de una sesión donde el tema del Fondo Sojero tenga preferencia.

“Pero no importa, seguiremos insistiendo pese a que continuaran operando para dividirnos”, expuso el gobernador, recordando que “ya en noviembre del año pasado firmamos un Pacto Fiscal, y lo están violando con ese DNU”, no sin antes certificar que “es mentira que el 80% de los gobernadores acordaron el presupuesto, ya que no se firmo absolutamente nada cuando pretendían hacernos firmar que renunciamos al Fondo Sojero”.

“Este reclamo no termina pese a los artilugios, seguiremos insistiendo en todos los sectores, el Congreso y la Justicia”, afirmo.

“Estamos todos locos diaria Pato”

Cuestiono que el promocionado adicional de $5000 que fijo el estado nacional se exija por igual a las pymes y las grandes empresas, cuando las primeras están pasando por una crisis tremenda.

“Es intolerable todo esto. Es una locura, estamos todos locos diría Pato”, parafraseo Insfran al dicho popular, no sin advertir la “gravedad” de que el presidente Macri aluda a que su hija, una niña, se quejara porque el 95% de los argentinos aporten para que el 5% vuele en AA, en directo reproche al paro de los trabajadores de esta empresa aérea.

Para Insfran “ningún país es viable y puede salir adelante con la política de ajuste y la timba financiera. Ningún país puede desarrollarse con una inflación del 50% y tasas del 70%”

Ratifico que “seguiremos con esta política anticiclica para que ustedes puedan sobrellevar esta situación”, señalando en ese sentido el financiamiento a las 225 cuadras de pavimento, el Plan Nutrir para 15 mil formoseños de la ciudad y muchos más del interior en algún tiempo más.

“Nos recortaron fondos de educación, los programas de salud, todos los planes sociales, nos cercenaron los fondos de los comedores escolares. Debimos aumentar el 30% con fondos genuinos el servicio nutricional, incorporando la Copa de Leche en los colegios secundarios”, comento.

Dijo finalmente que pidió a sus funcionarios “tener un oído puesto en el pueblo y el otro en Dios. Es la mejor manera de ayudar al prójimo”.

El presidente provisional de la Legislatura, Armando Cabrera, el Jefe de Gabinete, Antonio Ferreira, ministros del PE, legisladores nacionales, provinciales y municipales, además de los vecinos de ese populoso sector de la ciudad, acompañaron a Insfran al acto.