Gestiones ante Nación para evitar que niños autistas y discapacitadas queden sin atención

El Ombudsman Provincial de la Provincia, Jose Gialluca recibió en la sede de la institución a la subgerente del CRIF (Centro Rehabilitación Integral Formosa) Irene Claudia Chávez, y donde escucharon atentamente los reclamos y denuncias de la falta de pago y atrasos a este centro ‘ que brinda servicios de atención a personas con discapacidad de toda la provincia y entre ellos especialmente a los beneficiarios del Programa Incluir Salud – ex PROFE que depende en la actualidad directamente de la Vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti.

Conjuntamente con la Defensora Adjunta Sylvina Portillo y el Asesor Letrado Leandro Emanuel Gómez, se recordó que desde el 2017 en adelante a través de la Agencia Nacional de Discapacidad es la encargada de girar fondos mediante la secretaría General de la Presidencia a cargo de Pablo Atchabahian y que vienen prometiendo ponerse al día con los pagos, pero esto no sucede y por ello centenares de niñas/os, jóvenes, adultos mayores podrían perder sus beneficios a pesar de la muy buena voluntad de todos los profesionales que trabajan actualmente en el CRIF, pero también no es menos cierto que los mismos son ciudadanos que como cualquier vecino deben pagar servicios públicos esenciales y tener los recursos necesarios para poder vivir ellos y sus familias.

Ante esta situación el Defensor José Leonardo Gialluca manifestó que “es cierto que vivimos un momento complicado económica y socialmente, pero en este caso no estamos pidiendo más dinero sino que el Gobierno Nacional se ponga al día con las deudas para las personas discapacitadas y no toleraremos que los recortes se efectúen sobre los sectores más vulnerables: pues ellos no pueden esperar”.

Es por esto que dijo “hemos intimado a Incluir Salud con sede en nuestra provincia y también al organismo xentral que se encuentra en Buenos Aires, cursando idéntica denuncia por ante la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Sostuvo que “hasta la fecha no hemos obtenido una respuesta y también es necesario manifestarles a todos los padres que llevan sus hijos al -CRIF- que tengan la tranquilidad de que por ahora se los continuará atendiendo y reclamó celeridad y agilidad a las autoridades nacionales competentes, porque tampoco nos oponemos a un mayor control y conocemos “las deudas enormes que poseen en todo el país con este tipo de centros de rehabilitación, con geriátricos, con hogares para personas con discapacidad, con institutos especiales”.

Advirtió que “haber llegado a este extremo es porque se ha perdido el respeto hacia los discapacitados y lo que es peor dentro de esta franja social a los más vulnerables como son los que poseen actualmente la cobertura de Incluir Salud”.

Por último el funcionario provincial informó que “hemos pedido que se cumpla con la Ley 24.901 que reconoce la gratuidad de las prestaciones de salud, educativas, de alimentación y contención a las personas con discapacidad y que se garantice en un 100% las mismas, toda vez que estos centros se encuentran con graves problemas económicos y ahogos financieros y obviamente han salido a alertar esta situación y por esto nuestro objetivo institucional es que se pongan al día en el menor tiempo material posible y no coloquen en riesgo la continuidad de las prestaciones médicas y de educación a niñas/os autistas y personas discapacitadas”.