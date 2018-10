Piden al Gobierno Nacional no criminalizar la protesta social

Compartir











El Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, solicitó al Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Marcos Peña y a la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Burlich que “no criminalicen la protesta social”. Ello en virtud de que se pretende mostrar a un pequeño grupo de violentos como exponentes de la multitudinaria movilización que hubo en todo el país en contra del Proyecto de Ley de Presupuesto 2019, presentado por el equipo de Mauricio Macri, el cual prevé recortes en las áreas de salud, educación y seguridad social, mientras duplica los fondos que se destinarán al pago de intereses de la deuda recientemente contraída con el Fondo Monetario Nacional (FMI). En éste sentido el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, expresó: “ La gente salió a la calle porque no comparte la decisión del Gobierno Nacional de operar serios recortes en áreas sensibles del Estado, en desmedro directo de la sociedad. Por ejemplo, en Educación, en 2019 se viene una quita del 39 por ciento del presupuesto educativo, un 77 % menos en Infraestructura, 68 % menos en Edificios para Jardines Infantes, 69 % menos en Aprender Conectados – Conectar Igualdad, 36 % menos en Formación Docente, 60% menos en Programas Socioeducativos, 35 % menos en Becas para los estudiantes.

En Desarrollo Social se pretenden recortar 254.381 mil Asignaciones Familiares, 130 mil Asignaciones por Hijo y 95 mil por ayuda escolar. Dar de baja 16 mil pensiones por invalidez y 7230 a madres de siete o más hijos. Reduciéndose además las asignaciones por maternidad, por matrimonio y las pensiones a la vejez. En el rubro salud se prevé una reducción real de alrededor de 2,2 % frente a la inflación. En el 2019 se distribuirán 5,4 % menos vacunas que este año. El programa de atención de la madre y el niño (enfocado a embarazadas, niños y adolescentes) tendrá una quita en términos reales del 76,4%; los gastos destinados a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, sufrirán también un recorte del 42,5 % y la Dirección de Promoción de la Salud y control de Enfermedades No transmisibles tendrá una reducción del 35,8 % de los recursos. Tal y como venimos diciendo, abundó Gialluca, no solo no se promociona el trabajo, sino que también hay recesión en dicho ámbito, pues los principales programas destinados a la generación de empleo serán recortados. Los recursos para Formación y Regulación de la Política Laboral resultarán, 66,8 por ciento inferiores a los de éste año. Para Regularización del trabajo habrá 42,8 por ciento menos fondos, y en menor medida, también se achican las partidas para Acciones de empleo, Acciones de capacitación laboral, y Fiscalización del cumplimiento de la ley de riesgo del trabajo. Especial mención merece lo que respecta a Vivienda y Urbanismo, donde los recursos para Acciones de vivienda y Desarrollo Urbano se verán recortados en un 36,3 por ciento, y para las Acciones del programa Habitat Nación, la merma será del 51,6 por ciento. El recorte real en el área de Vivienda asciende a más de 17.600 millones de pesos. Por otro lado, se eliminarán además recursos de sumo interés para las provincias que no reciben el oxígeno extra que le envía el Gobierno Federal a Buenos Aires, como lo son el Fondo Sojero y la Tarifa Social para la energía eléctrica. Éstos datos, remarcó el funcionario, no los inventamos nosotros, es lo que está plasmado en el proyecto de Presupuesto Nacional para el 2019 y está visto que no se tiene en vista la generación de empleo, la redistribución de la riqueza e incluso el crecimiento económico del país, sino simplemente la principal meta es el cumplimiento del ajuste que exige el Fondo Monetario Internacional para garantizar el pago de la deuda. En éste contexto, al margen de pequeños grupos de violentos perfectamente identificados e incluso detenidos el días de ayer, no es bueno que se pretenda instalar la idea de que los cientos de miles de personas de todo el país que hicieron uso de su derecho de peticionar pacíficamente a las autoridades sean criminales. Por el contrario, nos parece que el Gobierno Nacional debe darse cuenta de la necesidad de revisar el rumbo económico que está llevando, pues el clamor de la gente así se lo pide.-”

ResponderResponder a todosReenviar