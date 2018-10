Samaniego censuró intento de generar un circo en Legislatura

Compartir











El diputado provincial Agustín Samaniego repudió lo acontecido en la Cámara de Diputados, cuando el intendente de Pirané Juan Domingo Zaragoza, invitado por los legisladores Adrián Bogado y Ricardo Carbajal, se apersonara e intentara brindar una improvisada conferencia de prensa. “No tiene que venir al Poder Legislativo a dar explicaciones, es al Poder Judicial donde tiene que comparecer y responder”, subrayó.

“Todo lo sucedido no puede tener otra lectura que no sea la de un intendente que intenta violar la ley haciendo un acto ilegal”, expuso Samaniego al ser consultado sobre los hechos sucedidos el fin de semana en Pirané. “Uno supone que esa persistencia, esa urgencia de hacer ese evento hípico no habilitado, no autorizado, con juegos como el pase prohibidos, lo que buscaba era el conflicto, la altisonancia de la peor manera, el choque”, advirtió el legislador.

Reprochó en ese sentido que “después existen diputados nacionales y provinciales de la oposición que avalan esa ilegalidad y no solamente uno lo avalaba con su sola presencia (Ricardo Carbajal), porque la sola presencia en un acto ilegal casi que lo hace cómplice y siendo un diputado tiene mayor responsabilidad. Y además lo vimos, al vicepresidente segundo de la Legislatura, en un video tirándole piedras a un joven de 20 o 21 años que solamente estaba cumpliendo con su deber”.

Acerca de las declaraciones públicas del legislador UCR-PRO, Samaniego subrayó que “está haciendo apología del delito” y respecto de lo ocurrido este martes en Diputados advirtió que “han intentado generar un circo quién sabe con qué intenciones violentas en la Legislatura; por supuesto que se les tiene que impedir la entrada, no a los diputados, sino a cualquier persona extraña que quiera repetir los episodios de Pirané en la Legislatura”.

“Se equivocan porque el intendente de Pirané no tiene que venir al Poder Legislativo a dar explicaciones, es al Poder Judicial donde tiene que comparecer y responder en la causa en la que seguramente va a estar imputado porque cometió un delito, instigó al delito”, remarcó.

Prosiguió diciendo que “no es el diputado Carbajal el que tiene que hablar en los medios, él va a tener que dar explicaciones en la Justicia porque cometió un delito y su investidura lo convierte a ese delito en algo aún más grave. Los diputados no pueden apañar una ilegalidad”.

“Nadie está por encima de la ley. (Carbajal) cree que la valentía o el coraje político se demuestran haciéndose el guapo y no es de esa forma”, rechazó y aludiendo al jefe comunal Zaragoza interrogó: “¿Cuál era la urgencia de no poder esperar y presentar todos los papeles ante el organismo correspondiente (IAS) y realizar la carrera cuadrera? ¿Cuál era la urgencia? La urgencia era política. Tratar de buscar renombre político”.

Por último, Samaniego esclareció que “lo presentan como una interna y la interna es cuando se pelean miembros de un mismo partido. Zaragoza no es de nuestro partido, ya está con Cambiemos. No puede haber una interna ni con él ni con Adrián Bogado… la interna la van a tener ellos con Cambiemos porque esto hay que decirlo bien claro: existe una alianza del intendente Zaragoza y el diputado Bogado con Cambiemos, lo cual no estaría mal, sino que lo que está mal es el ocultamiento que le hacen a la sociedad, buscando generar confusión”, denunció.