Preocupación por marcada baja de ventas de motos

El secretario de la Cámara de Industria y Comercio de Formosa, Fredy Vera, advirtió que el pasado mes de septiembre las cifras de venta de los motovehículos sufrieron una abrupta caída.

“La venta en septiembre pasado nos sorprendió en una forma desgraciada porque ha bajado en un valor del 35% a nivel nacional y en Formosa propiamente bajó en el orden del 45%”, indicó el propietario de “Vera Motos”.

Estas cifras “atentan muy fuertemente contra las proyecciones que tenemos y las aspiraciones en el rubro que venía empujando muy bien los primeros meses del año; esto ha cambiado rotundamente ahora y se acopla a todo lo que es el desvío que tenemos a nivel nacional en la economía y lo financiero”.

Esta realidad, alertó el empresario, “nos está golpeando muy duro, si bien no somos el único rubro que está viviendo esto, trataremos de encarar y tratar de revertir a través de nuestras empresas para poder llegar al público con más éxito del que estamos teniendo ahora”.

Remarcó que anteriormente se vendían unas 50 mil motos por mes, cuando en el mes de septiembre este porcentaje bajó a 35 mil. “Es un dato nacional del patentamiento que se hizo en ese mes, es un dato oficial de la Dirección Nacional de Registro del Automotor”, detalló.

“Es muy fuerte la caída”, hizo notar Vera, por lo que “estamos viendo cuáles son las cosas que tenemos que mejorar como los intereses del financiamiento, ya que a nosotros nos sostienen financieras externas que han aumentado este índice y el público no lo está eligiendo”.

Señaló que “en Formosa puntualmente la gente se mueve mucho con el crédito, la moto en sí no aumentado ni ha acompañado a los valores del dólar o si no estaría muy cara. Hoy una moto patentada completa está en el orden de los $28 mil, o sea, la moto en sí estaría en el orden de los $24 mil, lo cual es accesible frente a por ejemplo un celular, que está $15 mil o $16 mil. Lo que sí la gente no alcanza a pagar al contado y muchas veces el crédito les resulta muy caro”, concluyó.