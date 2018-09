Eliminatorias mundialistas de basquetbol en el Cincuentenario

Compartir











Sergio Hernández, entrenador de la Selección Argentina de Básquet, habló con TyC Sports luego del importante triunfo de su equipo ante México, en el Distrito Federal, por las Eliminatorias hacia el Mundial de China 2019 dijo esperar un estadio repleto en Formosa en el partido de este lunes ante Puerto Rico.

Al referirse justamente al segundo enfrentamiento de esta doble fecha, el cual se disputará en nuestra ciudad este lunes 17 frente a los “Ticos”, aseguró: “Siempre la Argentina nos acompaña mucho, ya paso en La Rioja, en San Juan, en Olavarría y va a volver a pasar en Formosa. Esa ciudad tiene un estadio precioso y gigante”.

“Este equipo cae simpático, es un equipo con carisma, que la gente lo que quiere y que va por buen camino, asique ojalá le vaya bien”, dijo Hernández. Para quien el triunfo de visitante en tierras aztecas “nos acerca al objetivo del Mundial de China 2019″

Destacó el valor de la victoria. “No le encontrábamos la vuelta, no encontrábamos el tiro de tres puntos, no encontrábamos el juego interior, no teníamos a Luis (Scola) conectado con el resto de la ofensiva, y nosotros estamos acostumbrados a desahogarnos mucho con él. Pero bueno, al final, gracias a Dios, se dio lo más importante, que es ganar en este momento, lo que te acerca al objetivo que es el Mundial”, destacó el Oveja.

Además del entrenador, el otro que dialogó con TyC Sports luego del encuentro fue Facundo Campazzo, quien destacó la personalidad del equipo para sacar adelante un partido difícil. “Este partido es al que apuntábamos. Sacamos el temperamento y el buen juego por momento. Ahora tenemos que dar vuelta la página, volver a Argentina y jugar con nuestra gente”, declaró el base.

Para terminar, el jugador del Real Madrid hizo hincapié en los errores que cometieron y señaló: “Hay que ser autoexigentes y saber lo que hicimos mal, como algunas defensas, algunos ataques apresurados, para el partido que viene que es contra Puerto Rico, un rival que no te deja margen para el error”.