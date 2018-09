Insfran dijo que el país está a la deriva y que no saben cómo sacarlo de esta situación

Compartir











En un mensaje a través del cual reitero sus fuertes críticas a las políticas que ejecuta el gobierno nacional el gobernador Gildo Insfran resto merito a las noticias que revelan que el martes se reunirán con el Presidente Macri para acordar aspectos del Presupuesto 2019 que debe tratar el Congreso de la Nación y anticipo que junto con otros pares justicialistas concurrirán para escuchar lo que se proponga y luego opinar porque hay un desconocimiento tal de lo que el proyecto contiene.

Fuertemente crítico, considera que el país se encuentra a la deriva y que los encargados de gobernar no encuentran el modo de sacarlo de esta situación y dirigiéndose al jefe de estado le sugirió que en lugar de preocuparse por el cambio de hombres y nombres en los ministerios que se preocupe por cambiar la política para emerger de este atolladero”.

Las expresiones del mandatario fueron vertidas en ocasión de realizarse el operativo solidario “Por nuestra gente, todo” en Riacho He He donde inicio una gira que lo llevo también a Tres Lagunas y Siete Palmas y fueron complementadas con el anticipo que idéntico criterio adoptara el ministro de Economía, Jorge Ibáñez, quien irá a otra reunión el mismo martes con la directiva de no aprobar nada que vaya en contra de los intereses del pueblo formoseño.

Insfran transmitió sus saludos a los productores con motivo de haberse celebrado este 8 de septiembre el Día del Agricultor , exhorto a los hombres de campo a sostener la Comunidad Rural Organizada para responder a la demanda alimentaria y reivindico al PAIPPA como la génesis de la transformación de la realidad productiva de los pequeños productores agropecuarios.

Recordó que cuando lo lanzara el 15 de septiembre de 1996 le asigno un carácter integral ya que abarco todas las aristas de la vida, los derechos y las aspiraciones de los campesinos y se manifestó gratificado porque , contrariamente a lo señalado por la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en el sentido que los pobres no llegan a la universidad y si lo hacen no prestan utilidad social, la faceta educativa del PAIPPA acaba de producir al primer ingeniero en Producción Agropecuaria del país egresado del Instituto Universitario Formoseño con sede en Laguna Blanca, único lugar del país donde se dicta esa carrera..

Resaltó el gobernador que el flamante profesional, que por acuerdo con la CONAU puede ejercer sus actividades en cualquier punto del país, es hijo de un “paippero” de Colonia El Alba que cultiva solo tres hectáreas.

“Esta es la forma de decirle a aquellos mandatarios que opinan que el pobre en vano pretende llegar a un título universitario o cuando hablan de “caer a la educación pública” porque, gracias a Dios, en Formosa en la educación pública nos formamos para ser cada vez más útiles a nuestra comunidad y hacerla cada vez más feliz”, significo.

Pero también mostro su gratificación porque este año egresa en Loma Hermosa la primera promoción de la Escuela de Ciclo Rural, surgida también de la propuesta integral del PAIPPA.

Al mencionar las celebraciones de septiembre, se anticipó para transmitir sus salutaciones con motivo del Día del Maestro y el Día del Profesor así como también a la juventud que el 21 de este mes celebrara el Día de la Primavera.

A la deriva

Al incursionar en su opinión sobre la realidad nacional, juzga que el país está a la deriva y quienes lo conducen no tienen ni idea de cómo sacarlo de esta situación.

“Es que solamente piensan en los que más tienen, en hacer negocios que no tienen nada que ver con la defensa de la industria nacional, de la generación de empleos sino, simplemente, con la usura bursátil que es la negociación bancaria que da muchos beneficios a pocos pero a costa del hambre del pueblo argentino”, puntualizo.

El gobernador puso énfasis entonces para garantizar que “esto es lo que no vamos a permitir: que el desastre de la economía de parte del gobierno nacional se quiera poner sobre los hombros de los que menen tienen”.

Entiende que cuando se conduce un gobierno hay que equilibrar las cuentas, lo que ingresa con lo que sale.

Interpreta que cuando el desequilibrio se realiza de ex profeso como se ha hecho ahora para beneficiar a los más privilegiados del país y cargar todo el ajuste sobre los hombros de los que menos tienen, se producen todos los desajustes que están a la vista.

“Para nosotros, este desajuste lo tienen que pagar los que más tienen”, insistió.

Cambiar la política

Insfran menciono luego las situaciones vividas hace poco con motivo de las versiones sobre posibles modificaciones en el equipo de colaboradores de Macri.

Sobre el particular, le transmitió su parecer al jefe de estado: “Señor Presidente…no se preocupe por cambiar los hombres o los nombres de los ministerios; preocúpese de cambiar la política porque su política no nos va a sacar de este atolladero”.

Reconoció, sin embargo, la sinceridad presidencial cuando dijo que no hay Plan B en su gestión por lo que mantendría el Plan A.

También aludió a lo que dijo Macri en el sentido de que gracias a la política del gobierno nacional son 21 las provincias que tienen sus cuentas muy holgadas por lo cual a partir de ahora se transferirían todos los programas nacionales a las provincias para que los afrontaran con sus recursos.

Ello le planteo el siguiente interrogante: “Si fue tan extraordinario estadista para que 21 provincias argentinas estén con sus cuentas en orden, como es que el nada pudo hacer para poner en orden las cuentas de la Nación argentina que son de su responsabilidad?”.

La crisis

El gobernador hizo mención, además, a los calificativos de índole meteorológico- como tormentas, turbulencias o vientos- para referirse al momento por el que atraviesa el país.

“¡Crisis es lo que hay!”, sostuvo para reflexionar sobre la búsqueda de culpables sobre su origen al hablar de la pesada herencia y al hecho que son los peronistas los responsables por dejarles hacer lo que quieren y que por esa razón se llegó a la actual situación.

Recordó Insfran que el gobierno nacional tuvo todas las leyes que quiso sin tener mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso de la Nación y que el Movimiento Nacional Justicialista no puso obstáculos para que lleven adelante su proyecto.

“Dicen que nosotros somos los culpables; no gobernamos ni cogobernamos, somos oposición”, clarifico.

“El martes no se resuelve nada”

Expuso que el día 15 de este mes se debe presentar el proyecto de presupuesto 2019 al Congreso de la Nación, advirtiendo “la mentira al afirmar que tienen acordado el 70% con todos los ministros”, dejando en que claro que el titular de la cartera de Economía local “tiene la directiva precisa de no firmar ni acordar nada”.

Dejo en claro no estar de acuerdo con la eliminación del Fondo Sojero y sostuvo que “pelearemos” para que se derogue el DNU que lo excluyo. Otro de los puntos en desacuerdo es en mantener la palabra “suspenda” en la resolución donde nación da marcha atrás en transferir a los gobiernos provinciales el subsidio a la tarifa eléctrica. “Plantemos que se modifique y queremos que diga “derogar”, afirmo.

Insfran alerto que “nos quieren caminar y los medios dicen que vamos a apoyar totalmente el presupuesto que ellos envían, pretendiendo dar una buena noticia al FMI y al mercado. La buena noticia seria de que se trata ese presupuesto”.

“Nos quieren engañar con esa cortina de humo, pero nosotros queremos saber todo”, afirmo, dejando en claro que “el día martes no se resuelve nada, solo iremos a escuchar al presidente”, aclarando que es la posición de la mayoría de los gobernadores del justicialismo.

Insistió en dejar en claro que “queremos que el gobierno termine su mandato constitucional que vence el 10 de diciembre de 2019”, pero planteo cambiar de política si prefieren que las cosas mejoren, y entender de que “la política que ellos le ofrecieron al pueblo argentino ha fracasado”.

Alerto la intención de “tirar con todo a las provincias, como el subsidio a la tarifa del transporte. Nos quieren desfinanciar para luego decir que la culpa de la tremenda crisis que se irá ahondando son los gobernadores”.

El gobernador dijo que la gestión nacional “no le quiere meter la mano en el bolsillo a sus amigos”, proponiendo que estos paguen en concepto de “los millones de dólares blanqueados que incluso ingresaron los familiares del presidente, donde se encuentran muchas propiedades fuera del país sin tributar un solo centavo de impuesto”.

En Tres Lagunas

Insfran les aclaro a los lugareños acerca del proyecto de pavimentar el tramo entre las rutas 3 y 2 que en la anterior gestión nacional preveía un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, y que pese a que los técnicos recorrieron la zona y la obra fue incluida en el plan nacional, la nueva gestión al poco de llegar elimino su realización. Les comento que no vendría a prometer que ejecutara los trabajos con recursos propios al no estar en condiciones de hacerlo, afirmando “la prioridad es hoy el alimento, la salud, la educación, ahí están centrados todos nuestros esfuerzos mientras pasamos este vendaval”, anticipando que “en cuanto la cosa mejore, al menos estaremos enripiando este tramo”.

Pidió “no olvidar las cosas, sobre todo a partir de este permanente martillar de los medios de comunicación, acerca de que el gobierno nacional anterior no hizo nada y otras tantas mentiras”, ratificando que la actual gestión nacional “no licito una sola obra estratégica, todas las que se están haciendo fueron licitadas en el anterior gobierno y con financiamiento internacional asegurado”.

Desmintió que la gestión nacional actual haya financiado la conectividad, afirmando que “nosotros ejecutamos los 2200 kilómetros de fibra óptica”, puntualizando que en esa misma localidad había 17 instituciones con wi-fi gratis, añadiendo asimismo el valor de haber incorporado el ecografo al hospital lugareño y el equipo de rayos x al nosocomio de Riacho He He

Siete Palmas

Destaco Insfran una de las facetas del operativo en “encontrarse con la gente, verlos, escucharlos y abrazarlos, sobre todo porque en estos momentos difíciles ayudan a salir adelante”.

Expuso que “es momento de lucha y compromiso de defender todo lo logrado, sin retroceder ni medio centímetro, sobre todo porque a nivel nacional tenemos un gobierno que no nos ayuda. Solo recibimos lo que nos corresponde por coparticipación, y como estamos ingresando a un proceso de recesión y los recursos recibidos no superan a la inflación, esto quiere decir que en términos reales son menos recursos lo que está llegando”.

Dijo que “toda la prioridad está centrada en políticas tendientes a que la gente, sobre todo quien menos tiene, no sufra la tremenda crisis que afecta al país, que se siente hasta en provincias donde ellos gobiernan y reciben recursos por debajo de la mesa, como en Capital Federal y provincia de Buenos Aires”.

Recordó a quienes desde la oposición aluden a los trabajos sobre la ruta 2 que se trata de un proyecto gestado en la anterior gestión nacional y financiada por la CAF que es un organismo nacional, y que no avanzo por decisión nacional, de todos modos dijo que se trabajara en la mejora integral del acceso a esta localidad e incluso el nuevo puente que será relocalizado más cerca de la colonia Sudamérica, población esta que pronto será beneficiado con la obra de agua potable cuyo acueducto está terminado y en proceso de prueba.

Concluyo exhortando a “estar tranquilos que no habrá un liberalismo que pueda con este pueblo en marcha y de pie”.