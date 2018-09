Samaniego propone “cambio radical” en torno a la política económica nacional

Compartir











El doctor Agustín Samaniego, jefe del Bloque de Diputados del PJ en la Legislatura Provincial, advirtió que las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional “representan más ajuste” en los sectores más débiles de la sociedad, remarcando que “cambiar de nombres no sirve, acá hay que apostar a la producción y al consumo interno, fomentar las exportaciones y poner en marcha la economía”.

“El ajuste no ha dado resultado -manifestó-. Desde el primer día de Gobierno han ajustado y esto no ha llevado a buen puerto. No creo que la profundización de esas medidas sea la solución; lo que hay que cambiar definitiva y radicalmente, dar un giro de 180 grados, es la política económica. Privilegiar a los más ricos, evidentemente, no ha tenido resultado”.

Significó que “cambiar de nombres no sirve, acá hay que apostar a la producción y al consumo interno, fomentar las exportaciones, poner en marcha la economía, darles recursos a los argentinos para que ese dinero circule y de esa manera crecer”.

“En estos casi tres años ya hemos probado con medidas económicas que nos dictaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) y desde afuera, nos fue mal, muy mal. Entonces hay que cambiarlas, hay que pensar en el que menos tiene, en el comerciante, en las pymes, en los pequeños productores agropecuarios es desde donde el crecimiento se hace sólido. No es de manera egoísta o individualista o siempre privilegiando al sector privilegiado de siempre que es que se sale de una situación de esta magnitud. Están absolutamente equivocados, lastimosamente, para el país”, lamentó el legislador.

Remarcó en ese sentido que “lo que el gobernador Gildo Insfrán hace muchísimo venía ya señalando como preocupante tiene sus consecuencias. El Gobierno Nacional se ha híper-endeudado y uno se pregunta entonces ¿qué hicieron con el dinero que han teóricamente ahorrado con los ajustes que hicieron, con las jubilaciones y los planes que sacaron? ¿Qué hicieron con los 150 mil millones de dólares? Fueron a un saco roto porque hoy, a pesar de todo eso, estamos peor”.

“Es evidente que no hay que cambiar la dosis del medicamento, sino el medicamento. Y lo que nos están proponiendo desde Cambiemos es aumentar sideralmente la dosis del mismo medicamento: el ajuste y la recesión, y que encima el ajuste caiga por los más débiles”, advirtió finalmente.