“Las universidades no escapan al brutal recorte de Nación”, advierten

El decano de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), el doctor Roque Silguero, se refirió al reclamo salarial y presupuestario que llevan adelante más de 50 casas de altos estudios públicas y colegios preuniversitarios del país, que incluyó un paro de tres semanas que imposibilitó el reinicio de las clases tras el receso invernal.

En un primer término aludió al caso de la UNaF, indicando que la medida de fuerza adoptada “afectó en parte” la semana pasada y explicó que en esa unidad académica se realizaron mesas de exámenes, los cuales fueron “tomados normalmente”.

Dijo que “nuestro inicio del segundo cuatrimestre está previsto para este lunes 27 de agosto. Y como no tuvimos clases la semana pasada el paro no se sintió como sí en otras unidades académicas de nuestra casa de altos estudios”.

No obstante, comentó que “en forma personal he efectuado consultas con los docentes y naturalmente el grueso, no quiero hablar del 100%, de los docentes de la FAEN comparte plenamente los fundamentos del paro”.

“Las universidades no escapan a la realidad del país. Hay un brutal recorte en todas las áreas del Estado Nacional y las Universidades Nacionales no escapamos a esa lógica, que es brutal y que está generando la situación que todos podemos observar a diario”, subrayó.

Manifestó que “lo lamentable en nuestro caso es que el presupuesto universitario es aprobado por el Congreso de la Nación a través de una ley y las partidas están aprobadas por esa norma. Y lo que estamos sufriendo en este momento no es un recorte sino el incumplimiento de las pautas presupuestarias que están establecidas en la ley del Congreso de la Nación, con todo lo que eso significa”, concluyó.