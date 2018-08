El hijo de un paippero es el primer egresado como ingeniero en producción agropecuaria

Compartir











El joven formoseño hijo de paipperos de la colonia agrícola de El Alba jurisdicción de El Colorado-, Horacio Cardozo, acaba de egresar como el primer ingeniero en Producción Agropecuaria en el Instituto Universitario de Formosa (IUF) de Laguna Blanca. “Estas haciendo historia” decía un pasacalle que le dedicaron a modo de congratulaciones de toda esa comunidad educativa, y cuanto razón tienen, pero es el que inaugura todo este proceso de formación universitarias que el estado provincial puso en las puertas de las chacras.

“Este jueves 23 rendí mi última materia de la carrera de Ingeniería en Producción Agropecuaria”, relató el flamante graduado de 23 años de edad. “Mi familia está conformada por mis padres y mis siete hermanos, soy el único que pude terminar los estudios secundarios y después esta carrera universitaria”, dijo.

Contó que es hijo de un pequeño productor que produce en su chacra maíz, batata, mandioca y poroto, señalando orgulloso que “siempre estuve en contacto con lo que es la producción y el campo junto a toda mi familia”, comentando a su vez que “tuve la posibilidad de cursar mis estudios secundarios en la Escuela Agrotécnica 5 de mi comunidad y luego decidí cursar esta carrera universitaria”.

“Elegí esta oferta educativa porque, primeramente, soy nacido y criado en el campo y me gusta mucho lo que es la producción tanto agrícola como ganadera. Así que me encaminé por este lado y lo logré”, remarcó.

Valoró en ese sentido el nivel de la calidad educativa que se imparte en la Escuela Agrotécnica de El Alba, la cual fue una “base sólida” al momento de cursar el Nivel Superior Universitario. “Esta carrera sigue la misma orientación, así que me favoreció muchísimo”, consignó el joven.

“Elegí estudiar en el IUF de Laguna Blanca porque está en nuestra provincia. Si bien primero me costó un poco adaptarme a un nuevo lugar, con el paso de los días ya se hizo más fácil, siempre tuve el acompañamiento de los profesores y de la institución, al igual que de la escuela de donde egresé”, dijo.

Puso de relieve que “además fue aumentando el número de alumnos, hoy se habla de Laguna Blanca como una ciudad universitaria por la cantidad de estudiantes que tiene”, ya que “en el IUF hay dos ofertas educativas más que son las Licenciaturas en Ciencias Ambientales y en Turismo, las que también reúnen un alto número de alumnos”.

Respecto de su carrera en sí, detalló que incluye un total de 38 materias y que a partir de tercer año se inician las prácticas. “Todos los conocimientos teóricos que adquirimos los vamos volcando en las prácticas, que se realizaron en chacras de pequeños productores en zonas aledañas a Laguna Blanca y el campo experimental del Instituto, para facilitar la actividad en el campo. Y así fue a lo largo de estos cinco años de cursado”.

“También hicimos actividades prácticas en lo que es la Biofábrica del CEDEVA de Misión Tacaaglé y en los laboratorios del IPAF-NEA, lo que nos permitió avanzar mucho al poder utilizar el moderno equipamiento y la tecnología con la que ambos centros tecnológicos cuentan”, agregó.

Acentuó en ese sentido la importancia de poder conocer in situ la realidad de los pequeños y medianos productores y qué dificultades se les presentan, a los fines de encarar la resolución de estos problemas desde el conocimiento. “En otras universidades, quizás, se está muy alejado de las zonas productivas, en cambio nosotros teníamos las chacras de los productores ahí, a nuestro alcance. Esa es la ventaja que tenemos, tenemos todo a disposición. Los productores también se acercan y los apoyamos en la parte técnica y así nos complementamos”, destacó.

De ahora en más, refirió, su tarea profesional se centrará en “tratar de ayudar al productor en sus actividades productivas”, en una primera instancia, en la colonia El Alba, donde “nací y me crié y a toda la provincia de Formosa, que tiene un alto potencial productivo, por lo que quiero aprovechar eso para desarrollar la actividad productiva, y ante todo contribuir a este proceso de desarrollo provincial, retribuir a esta provincia que hizo posible que el hijo de un humilde productor pudiera ser ingeniero”.

“A todos los que quieran estudiar les recomiendo que sigan esta carrera, Ingeniería en Producción Agropecuaria, la cual es muy amplia y abarca lo agrícola y lo ganadero, y además está disponible en nuestra provincia, en Laguna Blanca. Es totalmente gratuita y está a mano, así que no tienen la necesidad de ir a otro lugar para seguir los estudios”, instó finalmente.

“El hijo de un pequeño agricultor puede ser ingeniero”

El director del Instituto Universitario Formoseño (IUF) de Laguna Blanca, el ingeniero Miguel Alonso Torres, destacó que “estamos viviendo un hecho histórico ya que egresó el primer ingeniero en Producción Agropecuaria, una carrera que es convenida por el Gobierno provincial y la Universidad Nacional de Formosa (UNaF)”.

Consignó que Héctor Cardozo, el flamante graduado, “es hijo de un pequeño productor”, agregando que “es de la colonia El Alba y es un orgullo”.

“Como dijo, el 19 de diciembre de 2013, el gobernador Gildo Insfrán cuando nos visitó: hoy en día el hijo de un pequeño agricultor puede ser ingeniero y eso es un hecho”, recordó.

Enfatizó que “es una muy buena noticia para toda la provincia, para nosotros es una gran satisfacción, se trata de una misión cumplida. Logramos que egrese el primer ingeniero, ya hay licenciados en Turismo y Ciencias Ambientales y también técnicos egresados de la Tecnicatura en Producción Agropecuaria”.

Dijo que en el próximo mes de octubre podría graduarse la primera mujer ingeniera y que hay varios alumnos más, casi una decena, en la etapa final de esa carrera, rindiendo las últimas materias.

“Ojalá dentro de poco haya más egresados en el terreno y se vea que nuestros ingenieros están a la altura de lo que la provincia de Formosa y la comunidad productiva esperan de ellos. Estamos convencidos de que son profesionales todo-terreno”, remarcó.

Puso de relieve que además de una exhaustiva formación en agricultura y ganadería, los alumnos de Ingeniería del IUF también se capacitan en piscicultura. “Tienen una cátedra de piscicultura, de hecho el egresado Cardozo fue ayudante en la misma, le gusta mucho y realizó prácticas en la firma Isla Pe, que puso a disposición sus instalaciones para que los estudiantes puedan realizar estas actividades y pasantías para su perfeccionamiento”, expresó.

“Dentro del predio del Instituto estamos preparando un área piscícola, ya tenemos todas las piletas y el equipamiento que se va a montar para los laboratorios. Calculamos que para fin de año ya tendremos los primeros alevines en las piletas”, concluyó.

“Hijos del modelo”

En éste contexto político y social, donde el país está sufriendo un importante recorte en el presupuesto educativo y sobre todo en las universidades nacionales, el proyecto provincial sigue apostando por políticas de inclusión, que garanticen el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes al sistema educativo.

En este sentido, el IUF es una decisión política en materia de educación para los hijos del modelo formoseño que se proyectan en su tierra natal de zonas rurales y sueñan con formarse como futuros profesionales del campo donde la familia desarrolla sus actividades. A su vez, la casa de estudios, brinda la beca de Ayuda Económica Estudiantil para jóvenes egresados de Escuelas agrotécnicas de todo el territorio provincial que deseen estudiar allí. Horacio fue uno de los primeros en acceder a éste beneficio.

Como Horacio, muchos jóvenes son primera generación universitaria de sus familias, debido no sólo a políticas educativas como programas de respaldo económico sino también a la creación de nuevas universidades en todo el territorio nacional. Ésta realidad hoy corre peligro, debido a un proyecto de país neoliberal que no concibe a la educación como un derecho y planifica su vaciamiento, recorta las becas, no dialoga las paritarias con los docentes y no invierte en formación académica ni edilicia en las aulas.

“Porque mientras hay 57 universidades nacionales que están de paro por éstas condiciones de precariedad y para exigir más presupuesto y dignidad en materia educativa, en Formosa, la trinchera de la justicia social, existe un modelo político que apuesta a la formación de futuros profesionales para mejorar la calidad de vida de sus nuevas generaciones. Horacio Cardozo, flamante ingeniero agropecuario, es el claro ejemplo de que en Formosa la educación es el nuevo rostro de la justicia social”, fue significado.