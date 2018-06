Advierten perjuicio a usuarios del transporte público de pasajeros

Compartir











Frente a las quejas y reclamos de usuarios del transporte público de pasajeros que en nuestro medio presta actualmente la empresa Crucero del Sur, y donde desde hace días no están funcionando al 100% las unidades afectadas a las diferentes líneas, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia se solicitó una serie de informes documentados al municipio de la ciudad y a la prestataria.

Las gestiones las hizo tanto ante la subsecretaria de Transporte y Emergencia de la comuna y ante el actual gerente de la empresa Crucero del Sur, para que en el plazo de 24 horas nos ilustren sobre la cantidad de unidades que realmente están prestando servicios y los motivos o causas de las afectaciones en las frecuencias que perjudican a los usuarios.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca señaló que “en nombre y representación de los usuarios, “no queremos ningún tipo de excusas ni de parte de la empresa, ni de parte de algunos pseudos sectores gremiales”, pues la verdad es que ya estamos cansados de que por conflictos externos, los vecinos de los distintos barrios de Formosa pasen largas horas esperando un colectivo en las diferentes paradas existentes en nuestra ciudad”.

El funcionario provincial señalo que es hora de que las áreas competentes del Estado Provincial, apliquen las medidas correspondientes; que la empresa denuncie a quienes impiden la prestación de un servicio público esencial y que el Municipio aplique mediante su Poder de Policía, las sanciones que correspondan y adopte las acciones que lleven a un pleno funcionamiento del transporte urbano de pasajeros.

El Defensor del Pueblo denunció que debemos entender que estamos hablando de un servicio públicoque debe ser esencial porque es estratégico para asegurar el cumplimiento de cuestiones mínimas y básicas para desarrollar la vida cotidiana. En este sentido, se preguntó “cómo hacen las personas para asistir a sus trabajos, cómo hacen para trasladarse a centros médicos, cómo hacen los chicos para ir a la escuela”. En definitiva, los que más sufren las irregularidades son los sectores populares, porque no cuentan con otro medio de trasporte más que el servicio público.

Todos estos puntos enumerados no les interesa a los gremialistas y por ello es que con los resultados de los informes que hemos pedido, acudiremos a la justicia para que coloque las cosas en su lugar; “porque con el transporte público en Formosa los que siempre están perdiendo son los usuarios, los pasajeros, los trabajadores, que no tienen el modo de pagar un remis y que necesitan a los colectivos para ir a trabajar y si no pregunten qué está pasando con las personas que deben cuidar adultos mayores o son empleadas domésticas o cuidan enfermos o con los estudiantes, obreros de la construcción, empleados de comercio, quienes deambulan en una gran incertidumbre, de la cual no son responsables sino víctimas, pues pagan cada vez que utilizan el servicio y el Estado y la Empresa deben garantizar la regularidad las 24 horas del día y los 365 días del año y tener la responsabilidad de hacer en el menor tiempo material posible lo que corresponde para que la prestación del transporte público se normalice de una vez por todas”.