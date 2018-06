Desde ADF anticipan un paro del 100%

Compartir











El secretario general de la Agremiación del Docente Formoseño (ADF), Luis Branchi, vaticino que “habrá un paro total este lunes 25, del 100%, y no solo en el sector docente, sino en todos los demás”. Expuso que “el descontento contra esta gestión nacional es generalizada y muy marcada, por lo que insisto, la adhesión será altísima”.

“Ojala que se nos escuche. Ellos son parte de un grupo y trabajan para ese grupo, no para la gente, pero ante el gran reclamo tendrá que comenzar a cambiar y no concentrar tanto la riqueza y distribuirla”, afirmo.

Expuso que “con mucho trabajo se logro que todas las centrales de trabajadores del país, la CGT, las dos CTA y otras organizaciones convoquen un paro nacional para este lunes 25 donde el conjunto del pueblo le dirá al gobierno nacional su desacuerdo absoluto con su política”.

“Desde nuestro sector venimos pidiendo hace mucho que nos convoquen a las paritarias y no somos escuchados. Ahí no solo se discute en materia salarial, sino condiciones laborales y la política educativa que debe ser para todo y no para algunos, porque no concebimos eso de que a la universidad no pueden llegar los pobres”, explico.

Rechazo haber vuelto al FMI, diciendo que “ya sabemos lo que significa el Fondo Monetario, mas pobreza para el pueblo argentino”.

Considero que “este lunes el pueblo en general debe sumarse y alzar su voz, decirle a este gobierno nacional que hagan lo que dijeron en la campaña”, cuestionando que “a principios de año decían que la inflación seria de un 12% y fijaban el techo de la discusión salarial en un 15%. Hoy nadie habla menos de un 30%, es uno de los muchas circunstancias que exige sentarse dialogar”.

Respondió al ministro de Trabajo nacional Jorge Triaca, señalándole que “no sorprende que denigre esta medida de fuerza si fue quien más agravio al trabajo teniendo una empleada de manera irregular. Así que todo lo que diga tiene poco valor”.